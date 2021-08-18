Viyana Belediyesi büyük camiilerin önünde aşı kampanyası başlatıyor
Belediyenin aşı otobüsü Atib-merkezi ve Viyana İslam Merkezi'nin önünde duracaktır. Ön kayıt gereği bulunmamaktadır.
Viyana Başpiskoposluğu bu kampanyaya öncülük etti: Geçen hafta, aşı olmak isteyenler Aziz Stephan Katedral’indeki (Stephansdom) aşı istasyonunun önünde uzun bir kuyruk oluşturdu. Bu kampanyayla birlikte Perşembe ile Pazar günü arasında toplamda yaklaşık 640 kişiye Johnson & Johnson aşısı yapıldı.
Viyana sağlık sözcüsü Peter Hacker (SPÖ) ve Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) bu hafta Viyana'daki büyük camiilerin önünde başlayacak olan aşı kampanyalarına da benzer şekilde güçlü bir talep olmasını umuyor.
Belediye Başkanı startı verdi
Cuma günü, Belediye Başkanı Michael Ludwig (SPÖ) ve IGGÖ Başkanı Ümit Vural'ın katılımıyla startı verilecek olan aşı otobüsünün ilk durağı Favoriten bölgesindeki Avusturya Türk Islam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği merkezinde (Atib) olacak.
Bir hafta sonra, 27 Ağustos'ta ise aşı otobüsü Avusturya'nın en büyük camiisi olan Floridsdorf'taki İslam Merkezi'ne doğru yola çıkacak.
Aziz Stephan Katedrali'nde olduğu gibi, bu kampanyada da önceden kayıt olma gereksinimi ve hatta zorunlu durumda bir e-Kart bile olmadan aşılama mümkün olacaktır.
Güçlü bir talep görmek istedikleri için, IGGÖ kampanyayı herkese duyurmak için çalışmalara başladı bile. Aşı kampanyası hem sosyal medyada hem de imamlar tarafından Cuma namazı sırasında duyuruluyor. Vural ayrıca insanların aşı olmalarını tavsiye ettiği bir video mesajı da paylaştı.
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