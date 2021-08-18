Viyana Belediyesi büyük camiilerin önünde aşı kampanyası başlatıyor

Aziz Stephan Katedrali'nde olduğu gibi, bu kampanyada da önceden kayıt olma gereksinimi ve hatta zorunlu durumda bir e-Kart bile olmadan aşılama mümkün olacaktır.

Güçlü bir talep görmek istedikleri için, IGGÖ kampanyayı herkese duyurmak için çalışmalara başladı bile. Aşı kampanyası hem sosyal medyada hem de imamlar tarafından Cuma namazı sırasında duyuruluyor. Vural ayrıca insanların aşı olmalarını tavsiye ettiği bir video mesajı da paylaştı.

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