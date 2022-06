Skandal in Griechenland: TV-Sender zeigte Tutorial, wie man Benzin stiehlt

Der Reporter nahm sich sogar einen KfZ-Mechaniker zur Hilfe. Dieser gab den Zuschauern eine kurze Anleitung, zeigte, wo genau der Tank durchstochen werden könnte, um seinen Inhalt zu stehlen, falls sich die Methode mit dem Schlauch als zu schwierig herausstellte.



Die Kraftstoffpreise in Griechenland sind in den letzten Monaten, wie auch im Rest Europas, stetig gestiegen. Die Preise f√ľr bleifreies Benzin liegen in diesen Tagen auf Rhodos und den Nachbarinseln bei √ľber 2,50 Euro und in Athen bei durchschnittlich 2,37 Euro. Die j√§hrliche Inflationsrate in Griechenland erreichte im Mai mit 11,3 Prozent einen 29-Jahres-Rekord. Dennoch: Man sollte nicht dem Beispiel aller "TV-Experten" folgen.