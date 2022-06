Am Balkan gibt es eine ungeschriebene Regel: Bei einer Hochzeit hat der Trauzeuge dafür zu sorgen, dass die Stimmung passt. Nachdem die Emanzipation der Frauen endlich auch den traditionell machoisierten Balkan heimgesucht hat, kommt es vermehrt dazu, dass in die Rolle der Stimmungskanone die Trauzeugin hineinschlüpft.

Ein Paradebeispiel dafür ist ein Video, das derzeit in den sozialen Netzwerken im Südosten Europas sehr beliebt ist. Es soll in Serbien aufgenommen worden sein, der genaue Ort ist unbekannt. In der Hauptrolle befindet sich eben eine Trauzeugin, die auf einer Dorf-Hochzeit völlig in Ekstase verfällt. Begleitet von den Klängen einer Roma-Blaskapelle schnappt sich die Dame eine Leiter und klettert aufs Dach eines Hauses, das unter ihrem unerwarteten Besuch zu leiden hat. Während die Hochzeitsgäste sie anfeuern, reißt sie einen nach dem anderen Dachziegel ab.