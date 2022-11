Viral: Moderatorin redet über Stressabbau, wird dann angerempelt

"Wir sollten den Leuten um uns herum, etwa unseren Kollegen, täglich ein Lächeln schenken, um den täglichen Stress zu bewältigen." So viel hatte Vildana Mehmedović in ihrer Anmoderation zu sagen geschafft, bevor ihr das widerfuhr, was sie anschließend zu einem TikTok-Hit werden ließ.

Die Moderatorin des bosnischen TV-Senders Federalna stand gerade im Zentrum Sarajevos, wo sie einen Beitrag über den täglichen Stressumgang machen wollte. Was sie nicht sehen konnte, war der Mann in gelber Winterjacke, der von hinten in den Kamerakader geriet. Lässig schob er seinen Elektroroller, schaute herum - und übersah dabei die Dame, die ins Mikro sprach. Es kam zu einer Kollision, bei der die Journalistin beinahe das Gleichgewicht verlor.