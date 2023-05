Viele Menschen sterben in Österreich durch Krankenhaus-Keime

In den Spitälern in Österreich sterben jedes Jahr bis zu 5.000 Menschen durch so genannte Krankenhaus-Keime. Die meisten von diesen Todesfällen könnte man verhindern. Und zwar durch besseres Desinfizieren der Hände, sagen Experten.

Zu Hause reicht es, wenn man die Hände gründlich mit Seife wäscht. Aber in Spitälern muss man für die Hände Desinfektions-Mittel verwenden. Auch Besucher in Spitälern sollen immer die Hände desinfizieren, sagen die Experten.

Erklärung: Krankenhaus-Keime

Krankenhaus-Keime sind zum Beispiel Bakterien, die in Spitälern vorkommen. Dort können sich Menschen mit diesen Bakterien anstecken. Sie können dann schwer krank werden und zum Beispiel eine Lungen-Entzündung bekommen.

