Viele Junge bei den Sumpf-Schildköten in den Donau-Auen

Sumpf-Schildkröten sind in Österreich eine bedrohte Tierart. Das heißt, dass sie in Österreich aussterben könnten. Im Bundesland Niederösterreich liegt der Nationalpark Donau-Auen. Nur dort gibt es noch so viele Sumpf-Schildkröten, dass sie regelmäßig Junge bekommen.

Heuer ist ein tolles Jahr für die Schildkröten, sagen Wissenschafter. Denn die Schildkröten haben schon über 1.000 Junge bekommen.