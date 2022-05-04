Відомий російський банкір Олег Тіньков «продав» свій бізнес і покинув Росію

«Жоден мільярд/мільйон не вартий дитячих сліз»! Я втратив усе, але не втратив душу. Я не можу легко заробляти гроші в країні, яка воює з сусідом, вбиваючи мирних жителів і дітей, мені не потрібен ніякий привід!

На жаль банкіра, його змусили продати свій бізнес.

«Мене змусили продати через мої заяви, я продав за копійки». – каже Тіньков в інтерв’ю New York Times 1 травня.

«Я не вірю в майбутнє Росії», – сказав він. «Найголовніше, я не готовий асоціювати свій бренд і своє ім’я з країною, яка нападає на своїх сусідів без будь-яких причин».

У дописі від 3 травня Тіньков зазначив: «Загрози особисто мені, людині, яка бореться з найважчим раком крові – лейкемією, – бажання покарати лише за думку, мою чесну думку, говорять про остаточну дегуманізацію режиму.'

Тіньков завершив свій пост скороченою цитатою Олександра Грибоєдова «Горе від розуму»: «Сюди я більше не їздок. Піду шукати, де ображеному є почуття куток. Карету, мені карету….».