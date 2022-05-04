05/04/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (4 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 4 травня.
Виконавчий директор Європейського Союзу запропонував поетапне нафтове ембарго проти Росії, а також санкції проти її головного банку та заборону на російське мовлення, у своїх найсуворіших заходах, щоб покарати Москву за її війну в Україні.
- Ціни на нафту підскочили, оскільки ЄС, найбільший торговий блок у світі, окреслив плани поступового припинення імпорту російської нафти, компенсуючи занепокоєння попиту в найбільшому імпортері Китаї.
- Чеський міністр заявив, що запланована заборона на нафту в Росії не передбачає механізмів розподілу тягаря, описуючи це як проблему.
- Джерело в ЄС повідомило, що Угорщина та Словаччина зможуть продовжити купувати російську нафту до кінця 2023 року за існуючими контрактами.
- Угорщина заявила, що не бачить планів чи гарантій у пропозиціях Європейського Союзу щодо нафтових санкцій щодо того, як можна керувати перехідним періодом.
- Російський парламентар Володимир Джабаров заявив, що Європа продовжить купувати російську нафту через треті країни після введення ембарго.
- Експорт зернових з України в квітні впав приблизно до 923 тис. тонн з 2,8 млн. тонн у тому ж місяці 2021 року через вторгнення Росії, повідомляє аналітик АПК-Інформ.
- Росія збиралася уникнути дефолту після того, як кредиторам було надіслано прострочені платежі за двома її суверенними єврооблігаціями
- Збройні сили Білорусі розпочали раптові масштабні навчання з перевірки боєготовності, повідомили в Міноборони.
- Міністерство оборони Росії заявило, що вивела з ладу шість залізничних станцій в Україні, які використовувалися для постачання українським військам зброї західного виробництва на сході країни.
- Росія розмістила 22 батальйонні тактичні групи поблизу міста Ізюм на сході України, очевидно, намагаючись просунутися вздовж північної осі Донбасу та захопити міста Краматорськ і Сєвєродонецьк, повідомила Британія.
- Колонна автобусів виїхала з Маріуполя в рамках нової спроби України, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста евакуювати мирних жителів з південного міста України, повідомив губернатор області.
- Мер західного міста Львова поблизу польського кордону Андрій Садовий заявив пізно у вівторок, що авіаудари пошкодили електростанції, у деяких районах відключили електроенергію.
- Європейський Союз розглядає можливість додаткової військової підтримки західного сусіда України Молдови, заявив президент Ради ЄС Шарль Мішель під час візиту до Кишинева в середу.
- «Ми все ще вивчаємо це, але для мене це проблема», – сказав чеський міністр Сікела про заплановану заборону ЄС на російську нафту.
- «Ми попрощалися з життям, ми не думали, що хтось знає, що ми там», – розповіла 70-річна Валентина Ситникова, яка розповіла, що два місяці перебувала на металургійному заводі «Азовсталь» із сином і 10-річною онукою.
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