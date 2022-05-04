Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (4 травня)

Виконавчий директор Європейського Союзу запропонував поетапне нафтове ембарго проти Росії, а також санкції проти її головного банку та заборону на російське мовлення, у своїх найсуворіших заходах, щоб покарати Москву за її війну в Україні.

Ціни на нафту підскочили, оскільки ЄС, найбільший торговий блок у світі, окреслив плани поступового припинення імпорту російської нафти, компенсуючи занепокоєння попиту в найбільшому імпортері Китаї.

Чеський міністр заявив, що запланована заборона на нафту в Росії не передбачає механізмів розподілу тягаря, описуючи це як проблему.

Джерело в ЄС повідомило, що Угорщина та Словаччина зможуть продовжити купувати російську нафту до кінця 2023 року за існуючими контрактами.

Угорщина заявила, що не бачить планів чи гарантій у пропозиціях Європейського Союзу щодо нафтових санкцій щодо того, як можна керувати перехідним періодом.

Російський парламентар Володимир Джабаров заявив, що Європа продовжить купувати російську нафту через треті країни після введення ембарго.

Експорт зернових з України в квітні впав приблизно до 923 тис. тонн з 2,8 млн. тонн у тому ж місяці 2021 року через вторгнення Росії, повідомляє аналітик АПК-Інформ.

Росія збиралася уникнути дефолту після того, як кредиторам було надіслано прострочені платежі за двома її суверенними єврооблігаціями

Збройні сили Білорусі розпочали раптові масштабні навчання з перевірки боєготовності, повідомили в Міноборони.

Міністерство оборони Росії заявило, що вивела з ладу шість залізничних станцій в Україні, які використовувалися для постачання українським військам зброї західного виробництва на сході країни.

Росія розмістила 22 батальйонні тактичні групи поблизу міста Ізюм на сході України, очевидно, намагаючись просунутися вздовж північної осі Донбасу та захопити міста Краматорськ і Сєвєродонецьк, повідомила Британія.

Колонна автобусів виїхала з Маріуполя в рамках нової спроби України, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста евакуювати мирних жителів з південного міста України, повідомив губернатор області.

Мер західного міста Львова поблизу польського кордону Андрій Садовий заявив пізно у вівторок, що авіаудари пошкодили електростанції, у деяких районах відключили електроенергію.

Європейський Союз розглядає можливість додаткової військової підтримки західного сусіда України Молдови, заявив президент Ради ЄС Шарль Мішель під час візиту до Кишинева в середу.

«Ми все ще вивчаємо це, але для мене це проблема», – сказав чеський міністр Сікела про заплановану заборону ЄС на російську нафту.

«Ми попрощалися з життям, ми не думали, що хтось знає, що ми там», – розповіла 70-річна Валентина Ситникова, яка розповіла, що два місяці перебувала на металургійному заводі «Азовсталь» із сином і 10-річною онукою.