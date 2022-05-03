05/03/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (3 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 3 травня.
Російські війська обстріляли друге за величиною місто України Харків і спустошили кілька міст на сході України, тоді як Європейський Союз підготував санкції проти продажу російської нафти після того, як Німеччина заявила, що готова підтримати ембарго.
- Щонайменше троє мирних жителів загинули під час обстрілу Росією міста Вугледар на Донеччині на сході України, повідомили в Офісі президента України. Деякі інші райони Донецька постійно обстрілювалися, а обласна влада намагалася евакуювати мирних жителів з прифронтових районів.
- Український безпілотник «Байрактар» знищив у Чорному морі два російські патрульні кораблі класу «Раптор», повідомив глав військових.
- Управління ООН з прав людини повідомило, що кількість загиблих мирного населення в Україні з 24 лютого перевищила 3000 осіб.
- Берлін буде готовий підтримати негайну заборону ЄС на імпорт російської нафти, заявили два німецькі міністри.
- Щоб зберегти єдиний блок, виконавча влада ЄС може запропонувати Угорщині та Словаччині виключення або перехідні періоди та поетапно ввести заборону до кінця року.
- Зовнішня фінансова допомога забезпечить стабільність резервів центрального банку України, оскільки країна переживає економічний шок від російського вторгнення, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
- Папа Франциск в інтерв'ю сказав, що він просив зустрітися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді. Він також сказав італійській газеті Corriere Della Sera, що патріарх Російської православної церкви Кирило, який надає повну підтримку війні, 'не може стати вівтарним хлопиком Путіна'.
- Понад 200 мирних жителів досі перебувають із бойовиками на величезному металургійному заводі в Маріуполі на півдні України, повідомив міський голова Вадим Бойченко. Всього в окупованому російськими військами місті все ще перебувають близько 100 тисяч мирних жителів.
- 39-річний капітан Святослав Паламар, заступник командира українського полку «Азов», сказав із заводу «Азовсталь», що бойовики чули голоси жінок, дітей та людей похилого віку, затриманих під землею, і їм не вистачало обладнання для їх викопування.
- «Ми планували підірвати бункери, вхід до яких заблокований, але всю ніч на понеділок стріляла морська артилерія та ствольна артилерія. Сьогодні цілий день працювала авіація, скидаючи бомби», – капітан Паламар про звільнення мирного населення, заблокованого під землею на заводі «Азовсталь».
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.