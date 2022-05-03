Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (3 травня)

Російські війська обстріляли друге за величиною місто України Харків і спустошили кілька міст на сході України, тоді як Європейський Союз підготував санкції проти продажу російської нафти після того, як Німеччина заявила, що готова підтримати ембарго.

Щонайменше троє мирних жителів загинули під час обстрілу Росією міста Вугледар на Донеччині на сході України, повідомили в Офісі президента України. Деякі інші райони Донецька постійно обстрілювалися, а обласна влада намагалася евакуювати мирних жителів з прифронтових районів.

Український безпілотник «Байрактар» знищив у Чорному морі два російські патрульні кораблі класу «Раптор», повідомив глав військових.

Управління ООН з прав людини повідомило, що кількість загиблих мирного населення в Україні з 24 лютого перевищила 3000 осіб.

Берлін буде готовий підтримати негайну заборону ЄС на імпорт російської нафти, заявили два німецькі міністри.

Щоб зберегти єдиний блок, виконавча влада ЄС може запропонувати Угорщині та Словаччині виключення або перехідні періоди та поетапно ввести заборону до кінця року.

Зовнішня фінансова допомога забезпечить стабільність резервів центрального банку України, оскільки країна переживає економічний шок від російського вторгнення, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Папа Франциск в інтерв'ю сказав, що він просив зустрітися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді. Він також сказав італійській газеті Corriere Della Sera, що патріарх Російської православної церкви Кирило, який надає повну підтримку війні, 'не може стати вівтарним хлопиком Путіна'.

Понад 200 мирних жителів досі перебувають із бойовиками на величезному металургійному заводі в Маріуполі на півдні України, повідомив міський голова Вадим Бойченко. Всього в окупованому російськими військами місті все ще перебувають близько 100 тисяч мирних жителів.

39-річний капітан Святослав Паламар, заступник командира українського полку «Азов», сказав із заводу «Азовсталь», що бойовики чули голоси жінок, дітей та людей похилого віку, затриманих під землею, і їм не вистачало обладнання для їх викопування.

«Ми планували підірвати бункери, вхід до яких заблокований, але всю ніч на понеділок стріляла морська артилерія та ствольна артилерія. Сьогодні цілий день працювала авіація, скидаючи бомби», – капітан Паламар про звільнення мирного населення, заблокованого під землею на заводі «Азовсталь».