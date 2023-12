Ukrainische Gemeinde in Wien feiert Weihnachten erstmals am 24./25.12

Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend in der Georgskirche

Diese ukrainischsprachige Gemeinde in Wien feiert damit heuer erstmals auch am 24./25. Dezember (nach dem Gregorianischen bzw. bürgerlichen Kalender) das Weihnachtsfest und nicht mehr am 6./7. Jänner. Der Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend in der Georgskirche im ersten Bezirk beginnt um 22 Uhr. Der Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember - ebenfalls in der Georgskirche - beginnt um 10 Uhr.

In der griechisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskathedrale in der Wiener Innenstadt steht Metropolit Arsenios (Kardamakis) am Heiligen Abend um 20 Uhr der großen Weihnachtsvesper vor. Der feierliche Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember beginnt - inklusive des vorausgehenden Stundengottesdienstes - um 8 Uhr.