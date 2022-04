Katholische Kirche „Am Schöpfwerk“ künftig serbisch-orthodox

Die serbisch-orthodoxe Kirche übernimmt die bisherige katholische Pfarrkirche „Am Schöpfwerk“ in Meidling, das gab die Erzdiözese Wien am Montag via Aussendung bekannt.

Durch die demografische Entwicklung sei die Zahl der Katholiken in Meidling nämlich stark gesunken. Gleichzeitig sei der Anteil der Bewohner mit orthodoxer Konfessionszugehörigkeit gestiegen.

"Schmerzlich"

Die Pfarre selbst wird wieder Teil ihrer Ursprungspfarre Altmannsdorf, von der sie im Jahr 1982 abgetrennt worden war. „Eine Pfarre aufgeben zu müssen, ist immer schmerzlich“, sagt Dariusz Schutzki, Bischofsvikar für das Vikariat Wien-Stadt. Zugleich sei es erfreulich, dass die Kirche als christliches, im konkreten Fall serbisch – orthodoxes, Gotteshaus erhalten bleibe, „das in Zukunft nun der großen und jungen serbisch - orthodoxen Gemeinde am Standort zur Verfügung stehen wird.“

Der serbisch-orthodoxe Bischof Andrej Cilerdžic hat schon angekündigt, künftig gemeinsam mit den Katholiken beten zu wollen.