Україна запустила глобальну платформу для збору коштів United24
Президент України Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, першим компонентом якої є онлайн-платформа для збору коштів.
United24 — ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи — стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами:
- ОБОРОНА ТА РОЗМІНУВАННЯ
- МЕДИЧНА ДОПОМОГА
- ВІДБУДОВА УКРАЇНИ
Пожертвування можна зробити 4 способами: кредитною карткою, банківським переказом, PayPal і навіть криптовалютою.
Звіти про розподіл коштів будуть публікуватися щотижня, перший – 12 травня.
На сайті можна переглянути відеорепортаж від Зеленського та пожертвувати гроші Україні.
«Пожертвуйте, щоб захистити. Пожертвуйте, щоб зберегти. Пожертвуйте, щоб відбудувати», – анонсував програму Зеленський.
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