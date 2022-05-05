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05/05/2022

Україна запустила глобальну платформу для збору коштів United24

Президент України Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24, першим компонентом якої є онлайн-платформа для збору коштів.

von Karina Danilova

United24 — ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Завдання фандрейзингової платформи — стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби за трьома напрямами:

  • ОБОРОНА ТА РОЗМІНУВАННЯ
  • МЕДИЧНА ДОПОМОГА
  • ВІДБУДОВА УКРАЇНИ

Пожертвування можна зробити 4 способами: кредитною карткою, банківським переказом, PayPal і навіть криптовалютою.

Звіти про розподіл коштів будуть публікуватися щотижня, перший – 12 травня.

На сайті можна переглянути відеорепортаж від Зеленського та пожертвувати гроші Україні.
«Пожертвуйте, щоб захистити. Пожертвуйте, щоб зберегти. Пожертвуйте, щоб відбудувати», – анонсував програму Зеленський.

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( kurier.at ) | Stand: 05/05/2022, 15:01

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