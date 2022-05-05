Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (5 травня)

Російські війська боролися за контроль над останнім українським оплотом в обложеному місті Маріуполь, повідомили українські чиновники, тоді як ЄС запропонував свої найсуворіші санкції проти Москви з поетапним нафтовим ембарго.

Боротьба

Українські бойовики на маріупольському металургійному заводі 'Азовсталь' ведуть 'важкі, кровопролитні бої' проти російських військ, заявив український командир.

Понад 300 мирних жителів були евакуйовані з Маріуполя та інших районів на півдні України в рамках спільної операції ООН і Червоного Хреста, повідомляє ООН.

За минулу добу в Луганській області в результаті обстрілу з боку Росії загинуло п'ятеро мирних жителів, повідомив губернатор Сергій Гайдай.

Щонайменше 25 мирних жителів отримали поранення під час обстрілу російськими військами міста Краматорськ Донецької області на сході України, повідомив губернатор області Павло Кириленко.

Сполучені Штати надали розвідувальні дані, які допомогли українським силам убити близько 12 російських генералів, повідомляє New York Times у середу.

Економічний вплив

Ціни на нафту підскочили на основі запропонованої ЄС заборони на імпорт російської нафти, яка потребує схвалення країнами-членами. У Кремлі заявили, що розглядають різні варіанти у відповідь. У Німеччині заявили, що ціни можуть значно зрости.

Чехія та Болгарія будуть домагатися винятків із заборони, а Угорщина та Словаччина заявляють, що їм потрібен трирічний перехід.

Президент США Байден заявив, що цього тижня поговорить з лідерами країн G7 з розвиненою економікою про додаткові санкції.

Дипломатія

Швеція отримала запевнення США, що вона отримає підтримку протягом періоду, коли потенційна заявка на вступ до НАТО розглядатиметься 30 країнами альянсу, заявила міністр закордонних справ Енн Лінде у Вашингтоні.

Кремль відкинув припущення про те, що президент Володимир Путін оголосить війну Україні та оголосить національну мобілізацію 9 травня. Росія описує своє вторгнення в Україну як 'спеціальну військову операцію'.

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