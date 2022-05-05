05/05/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (5 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 5 травня.
Російські війська боролися за контроль над останнім українським оплотом в обложеному місті Маріуполь, повідомили українські чиновники, тоді як ЄС запропонував свої найсуворіші санкції проти Москви з поетапним нафтовим ембарго.
Боротьба
- Українські бойовики на маріупольському металургійному заводі 'Азовсталь' ведуть 'важкі, кровопролитні бої' проти російських військ, заявив український командир.
- Понад 300 мирних жителів були евакуйовані з Маріуполя та інших районів на півдні України в рамках спільної операції ООН і Червоного Хреста, повідомляє ООН.
- За минулу добу в Луганській області в результаті обстрілу з боку Росії загинуло п'ятеро мирних жителів, повідомив губернатор Сергій Гайдай.
- Щонайменше 25 мирних жителів отримали поранення під час обстрілу російськими військами міста Краматорськ Донецької області на сході України, повідомив губернатор області Павло Кириленко.
- Сполучені Штати надали розвідувальні дані, які допомогли українським силам убити близько 12 російських генералів, повідомляє New York Times у середу.
Економічний вплив
- Ціни на нафту підскочили на основі запропонованої ЄС заборони на імпорт російської нафти, яка потребує схвалення країнами-членами. У Кремлі заявили, що розглядають різні варіанти у відповідь. У Німеччині заявили, що ціни можуть значно зрости.
- Чехія та Болгарія будуть домагатися винятків із заборони, а Угорщина та Словаччина заявляють, що їм потрібен трирічний перехід.
- Президент США Байден заявив, що цього тижня поговорить з лідерами країн G7 з розвиненою економікою про додаткові санкції.
Дипломатія
- Швеція отримала запевнення США, що вона отримає підтримку протягом періоду, коли потенційна заявка на вступ до НАТО розглядатиметься 30 країнами альянсу, заявила міністр закордонних справ Енн Лінде у Вашингтоні.
- Кремль відкинув припущення про те, що президент Володимир Путін оголосить війну Україні та оголосить національну мобілізацію 9 травня. Росія описує своє вторгнення в Україну як 'спеціальну військову операцію'.
Цитати
- 'Моя позиція проста: кожен євро, сплачений Росії за газ, нафту чи інші товари, закінчується в Україні як боєприпаси для вбивства моїх співвітчизників', - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба австрійському телеканалу Puls 4.
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