Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (6 травня)

Україна заявила, що в п'ятницю була проведена нова спроба евакуації десятків мирних жителів, які опинилися в пастці на металургійному заводі, який сильно бомбили в місті Маріуполь, після того, як криваві бої з російськими силами зірвали зусилля по вивезенню їх у безпечне місце напередодні.

Російські війська в українському порту Маріуполь другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу 'Азовсталь', повідомила британська військова розвідка.

Міністерство оборони Росії заявило, що її ракети знищили великий склад боєприпасів у Краматорську на сході України.

Також повідомляється, що російська протиповітряна оборона збила два українські військові літаки Су-25 та МіГ-29 у східній Луганській області.

Європейська комісія запропонувала внести зміни до свого запланованого ембарго на російську нафту в спробі завоювати неохочі Угорщину, Словаччину та Чехію, повідомили у п'ятницю три джерела в ЄС. Це дало б їм більше часу для адаптації до ембарго та допомогло б у модернізації нафтової інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вторгнення Росії в Україну спустошило сотні лікарень та інших медичних закладів і залишило лікарів без ліків для боротьби з раком або можливості виконувати операції.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії в його нинішньому вигляді, включаючи ембарго на імпорт російської сирої нафти.

Президент США Джо Байден заявив, що цього тижня поговорить з лідерами країн G7 з розвиненою економікою про додаткові санкції.

Німеччина передасть Україні сім самохідних гаубиць, а також п’ять гаубиць, які вже обіцяли голландці, заявив міністр оборони Німеччини Ламбрехт.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда попередив, що вторгнення Росії в Україну може повторитися у Східній Азії, якщо провідні держави не відповідатимуть як одна, заявивши, що мир і стабільність у Тайванській протоці повинні бути збережені.

'Якщо розглядати лише медичну інфраструктуру, то станом на сьогодні російські війська знищили або пошкодили майже 400 закладів охорони здоров'я: лікарні, пологові відділення, амбулаторії', - сказав Зеленський.