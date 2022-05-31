05/31/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (31 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 31 травня.
Лідери Європейського Союзу погодилися заборонити більшість імпорту російської нафти до 27-членного блоку, оскільки українські та російські війська боролися за Сєвєродонецьк, останнє місто, яке все ще утримується Києвом у стратегічній для України Луганській області.
БОРОТЬБА
- Російські війська контролюють «близько половини» східноукраїнського міста Сєвєродонецьк, повідомив у вівторок на національному телебаченні голова міської адміністрації Олександр Стрюк.
- Міністерство оборони України повідомило, що російські війська також перегруповуються для нападу на Слов’янську область.
ТОРГІВЛЯ
- Лідери Європейського Союзу передали Угорщині поступки щодо погодження нафтового ембарго проти Росії через її вторгнення в Україну, уклавши угоду рано у вівторок, яка має на меті скоротити 90% російського імпорту нафти в блок до кінця року.
- Росія у вівторок розширила скорочення газу до Європи, оскільки енергетичний гігант Газпром (GAZP.MM) припинив поставки провідному голландському трейдеру GasTerra
- Президент Володимир Путін заявив у понеділок, що Росія готова сприяти безперешкодному експорту зерна з українських портів у координації з Туреччиною, йдеться у звіті Кремля про переговори з президентом Тайіпом Ердоганом.
ФІНАНСИ
- Росія розглядає можливість виплати власникам єврооблігацій шляхом застосування механізму, який вона використовує для обробки платежів за свій газ в рублях, хоча інвестори стверджують, що цей крок не дозволить Росії уникнути історичного дефолту по боргах.
- SPB Exchange, друга за величиною біржа в Росії, заявила, що переведе до 14% акцій, що котируються в США, якими володіють її клієнти, на неторговельний рахунок після того, як центральний банк заявив, що обмежить торгівлю деякими іноземними акціями.
- Російський гравець електронної комерції Ozon (OZON.O) заявив у понеділок, що не зміг викупити деякі облігації групі власників, що наражає його на ризик потенційного дефолту, але заявив, що веде переговори з власниками облігацій, щоб знайти рішення.
ДИПЛОМАТІЯ
- Президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракети, які можуть досягти Росії, після повідомлень про те, що адміністрація готується відправити передові ракетні системи великої дальності.
- Франція в понеділок закликала до розслідування після того, як французький журналіст загинув в Україні під час обстрілу автомобіля, на якому він перебував, який використовувався для евакуації мирного населення поблизу міста Сєвєродонецьк.
- Союзник Росії Білорусь проведе військові мобілізаційні навчання у червні та липні в Гомельській області, повідомляє у понеділок державне інформаційне агентство БелТА. На півдні з Україною межує Гомельська область Білорусі.
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