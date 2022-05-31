Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (31 травня)

Лідери Європейського Союзу погодилися заборонити більшість імпорту російської нафти до 27-членного блоку, оскільки українські та російські війська боролися за Сєвєродонецьк, останнє місто, яке все ще утримується Києвом у стратегічній для України Луганській області.

БОРОТЬБА

Російські війська контролюють «близько половини» східноукраїнського міста Сєвєродонецьк, повідомив у вівторок на національному телебаченні голова міської адміністрації Олександр Стрюк.

Міністерство оборони України повідомило, що російські війська також перегруповуються для нападу на Слов’янську область.

ТОРГІВЛЯ

Лідери Європейського Союзу передали Угорщині поступки щодо погодження нафтового ембарго проти Росії через її вторгнення в Україну, уклавши угоду рано у вівторок, яка має на меті скоротити 90% російського імпорту нафти в блок до кінця року.

Росія у вівторок розширила скорочення газу до Європи, оскільки енергетичний гігант Газпром (GAZP.MM) припинив поставки провідному голландському трейдеру GasTerra

Президент Володимир Путін заявив у понеділок, що Росія готова сприяти безперешкодному експорту зерна з українських портів у координації з Туреччиною, йдеться у звіті Кремля про переговори з президентом Тайіпом Ердоганом.

ФІНАНСИ

Росія розглядає можливість виплати власникам єврооблігацій шляхом застосування механізму, який вона використовує для обробки платежів за свій газ в рублях, хоча інвестори стверджують, що цей крок не дозволить Росії уникнути історичного дефолту по боргах.

SPB Exchange, друга за величиною біржа в Росії, заявила, що переведе до 14% акцій, що котируються в США, якими володіють її клієнти, на неторговельний рахунок після того, як центральний банк заявив, що обмежить торгівлю деякими іноземними акціями.

Російський гравець електронної комерції Ozon (OZON.O) заявив у понеділок, що не зміг викупити деякі облігації групі власників, що наражає його на ризик потенційного дефолту, але заявив, що веде переговори з власниками облігацій, щоб знайти рішення.

ДИПЛОМАТІЯ