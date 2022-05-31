Безкоштовний проїзд для українців подовжено

Люди, які виїхали з України, можуть продовжувати користуватися мережею Wiener Linien без квитка. Відповідну акцію продовжили ще на місяць до кінця червня, як повідомили в мерії в понеділок. Проїзних документів достатньо як підтвердження.

Згідно з прес-релізом, послуги з пересування біженців з України наразі не можна оплачувати через базові послуги. Однак вони становлять важливу частину інтеграції у світ роботи та повсякденне життя. Відповідно до власних заяв, Відень переніс цю тему на розгляд відповідального федерального та державного комітету. Вони наголосили, що схильні до постійного загальнонаціонального рішення, яке виходить за рамки поточного тимчасового механізму.