Kalush Orchestra оприлюднили кліп на пісню "Стефанія"
Зйомки проводилися в Ірпені, Гостомелі, Бучі і Бородянці.
Цієї суботи, 14 травня, представники України на Євробаченні Kalush Orchestra завойували сердця жюрі та телеглядачів і здобули перемогу на пісенному конкурсі.
Наступного дня реп-колектив презентував кліп на тріумфальну пісню "Стефанія" на своїй сторінці в Youtube.
До початку військових дій на території України, фронтмен гурту присвятив цю пісню своїй мамі, але пізніше трек надбав іншого змісту.
"Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати її з матінкою Україною. Більше того, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги." - заявив Олег Псюк.
Зйомки відео проходили в Ірпені, Бучі, Гостомелі і Бородянці. За сюжетом жінки-військові евакуюють дітей зі зруйнованих міст, а гурт виконував свій трек на фоні руїн.
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.