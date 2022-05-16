Kalush Orchestra оприлюднили кліп на пісню "Стефанія"

До початку військових дій на території України, фронтмен гурту присвятив цю пісню своїй мамі, але пізніше трек надбав іншого змісту.

"Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати її з матінкою Україною. Більше того, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги." - заявив Олег Псюк.

Зйомки відео проходили в Ірпені, Бучі, Гостомелі і Бородянці. За сюжетом жінки-військові евакуюють дітей зі зруйнованих міст, а гурт виконував свій трек на фоні руїн.