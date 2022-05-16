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Kalush Orchestra mit der begehrten ESC-Trophäe

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© APA - Austria Presse Agentur

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05/16/2022

Kalush Orchestra оприлюднили кліп на пісню "Стефанія"

Зйомки проводилися в Ірпені, Гостомелі, Бучі і Бородянці.

von Karina Danilova

Цієї суботи, 14 травня, представники України на Євробаченні Kalush Orchestra завойували сердця жюрі та телеглядачів і здобули перемогу на пісенному конкурсі.

Наступного дня реп-колектив презентував кліп на тріумфальну пісню "Стефанія" на своїй сторінці в Youtube.

До початку військових дій на території України, фронтмен гурту присвятив цю пісню своїй мамі, але пізніше трек надбав іншого змісту.

"Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати її з матінкою Україною. Більше того, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги." - заявив Олег Псюк.

Зйомки відео проходили в Ірпені, Бучі, Гостомелі і Бородянці. За сюжетом жінки-військові евакуюють дітей зі зруйнованих міст, а гурт виконував свій трек на фоні руїн.

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( kurier.at ) | Stand: 05/16/2022, 13:43

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