Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (13 травня)

Українські війська знищили понтонний міст і частини російської бронетехніки, коли вона намагалася перетнути річку на Донбасі, як свідчать відеозаписи, оприлюднені українськими військовими, а в Чорному морі підпалили російський корабель.

Україна відкинула російські війська від другого за величиною міста Харкова в найшвидшому просуванні відтоді, як сили Кремля відійшли від Києва та північного сходу понад місяць тому.

БОРОТЬБА

Міністерство оборони Росії заявило, що його війська завдали удару по Кременчуцькому НПЗ у центральній Україні, знищивши його виробничі потужності та паливні баки. У міністерстві також повідомили, що його сили збили український літак Су-27 у Харківській області. Не вдалося самостійно перевірити повідомлення.

Українські війська успішно запобігли спробі форсування російської річки на Донбасі, повідомляє Міністерство оборони Великобританії в регулярному бюлетені у Twitter. Зображення свідчать про те, що Росія втратила броньовані маневрові елементи щонайменше однієї батальйонної тактичної групи та розгорнуту понтонну мостову техніку під час переправи через річку Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька, йдеться у повідомленні Британії. Не вдалося одразу перевірити повідомлення.

ЕКОНОМІКА

Повідомлення фінської газети про те, що Росія може скоротити поставки газу до Фінляндії вже в п'ятницю, видається фейком, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. «Швидше за все, це черговий газетний обман», – сказав він під час селекторної наради, додавши, що «Газпром» залишається надійним постачальником газу.

Путін заявив, що Захід спровокував глобальну економічну кризу та хвилю згубної інфляції, ввівши проти Росії найсуворіші санкції в новітній історії.

ДИПЛОМАТІЯ

Україна звернулася до країн G7 з проханням конфіскувати активи Росії та передати їх Києву, щоб допомогти відновити країну, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що сподівається, що Угорщина домовиться з партнерами з ЄС щодо нафтового ембарго на Москву.

Британія заявила, що ввела останній раунд санкцій проти Росії, спрямований на фінансову мережу президента Володимира Путіна, включаючи його колишню дружину та двоюрідних братів.

Кремль відповів на заклики прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького «викорінити» російську «жахливу ідеологію».

'Це квінтесенція тієї ненависті до росіян, яка, на жаль, немов метастаз, заразила все польське керівництво і багато в чому польське суспільство', - сказав журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші заявив своєму українському колезі, що звірства Росії в Україні є абсолютно неприйнятними, і Москва повинна нести відповідальність за свої дії, заявив представник японського уряду на брифінгу для ЗМІ.

Членство Швеції в НАТО матиме стабілізуючий ефект і принесе користь країнам навколо Балтійського моря, сказала міністр закордонних справ Анн Лінде.

ЦИТАТА

'Умови, в яких вони перебувають, жахливі', - сказала Аліна Нестеренко на демонстрації в Києві із закликом врятувати українських бійців, які сховалися на металургійному заводі 'Азовсталь' у Маріуполі. «У мене немає слів, щоб їх описати. Тому ми тут. Ми благаємо, всіляко благаємо, просимо врятувати наших близьких».