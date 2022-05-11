Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (11 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 11 травня.
У середу українські війська повідомили про досягнення на полі бою під час контратаки, яка може сигналізувати про зміну темпів війни, в той час як Київ перекрив потоки газу на маршруті через територію, яку контролює Росія, що підвищило ризик енергетичної кризи в Європі.
БОРОТЬБА
- Українські війська просунулися в межах кількох кілометрів від російського кордону в Харківській області, повідомило Reuters джерело в українських військових.
- 92-га механізована бригада України заявила у вівторок, що відбила чотири села на північ від Харкова.
- Солдати, які сховалися на металургійному заводі 'Азовсталь', останньому бастіоні українського опору в південному порту Маріуполя, заявили, що Росія бомбить це місце з повітря і намагається взяти його штурмом.
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТОКИ
- Потоки російського газу в Європу через Україну скоротилися на чверть після того, як Київ припинив використання транзитного маршруту Сохранівка, звинувачуючи в цьому втручання російських сил, вперше з початку війни було порушено експорт газу через Україну.
- Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишається відданою угодам з поставки газу, але країна також має покупців на свої енергоресурси за межами західних країн.
ДИПЛОМАТІЯ І САНКЦІЇ
- Окупована Росією Херсонська область в Україні планує попросити президента Володимира Путіна приєднати її до складу Росії, повідомляє ТАСС з посиланням на чиновника з підконтрольної Росії там адміністрації.
- Новий лідер грузинського регіону Південної Осетії заявив, що дочекається сигналу з Москви, перш ніж проводити референдум про приєднання до Росії.
- Правлячі соціал-демократи Швеції оголосили парламентські дебати щодо НАТО на понеділок, оскільки країна готується до очікуваного рішення приєднатися до альянсу, відмовившись від десятиліть військового неприєднання.
- Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що російські поставки нафтопроводами повинні бути звільнені від запланованих нафтових санкцій ЄС проти Москви, які в їх нинішньому вигляді знищили б економіку Угорщини.
ЦИТАТИ
'Якби Україна була частиною НАТО до війни, війни б не було', - сказав паризьким студентам президент України Володимир Зеленський через відеозв'язок.
'Ця війна не триватиме вічно. Настане час, коли відбудуться мирні переговори. Я не бачу цього в найближчому майбутньому. Але можу сказати одне. Ми ніколи не здамося', - Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш
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