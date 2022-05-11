Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (11 травня)

У середу українські війська повідомили про досягнення на полі бою під час контратаки, яка може сигналізувати про зміну темпів війни, в той час як Київ перекрив потоки газу на маршруті через територію, яку контролює Росія, що підвищило ризик енергетичної кризи в Європі.

БОРОТЬБА

Українські війська просунулися в межах кількох кілометрів від російського кордону в Харківській області, повідомило Reuters джерело в українських військових.

92-га механізована бригада України заявила у вівторок, що відбила чотири села на північ від Харкова.

Солдати, які сховалися на металургійному заводі 'Азовсталь', останньому бастіоні українського опору в південному порту Маріуполя, заявили, що Росія бомбить це місце з повітря і намагається взяти його штурмом.

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТОКИ

Потоки російського газу в Європу через Україну скоротилися на чверть після того, як Київ припинив використання транзитного маршруту Сохранівка, звинувачуючи в цьому втручання російських сил, вперше з початку війни було порушено експорт газу через Україну.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишається відданою угодам з поставки газу, але країна також має покупців на свої енергоресурси за межами західних країн.

ДИПЛОМАТІЯ І САНКЦІЇ

Окупована Росією Херсонська область в Україні планує попросити президента Володимира Путіна приєднати її до складу Росії, повідомляє ТАСС з посиланням на чиновника з підконтрольної Росії там адміністрації.

Новий лідер грузинського регіону Південної Осетії заявив, що дочекається сигналу з Москви, перш ніж проводити референдум про приєднання до Росії.

Правлячі соціал-демократи Швеції оголосили парламентські дебати щодо НАТО на понеділок, оскільки країна готується до очікуваного рішення приєднатися до альянсу, відмовившись від десятиліть військового неприєднання.

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що російські поставки нафтопроводами повинні бути звільнені від запланованих нафтових санкцій ЄС проти Москви, які в їх нинішньому вигляді знищили б економіку Угорщини.

ЦИТАТИ

'Якби Україна була частиною НАТО до війни, війни б не було', - сказав паризьким студентам президент України Володимир Зеленський через відеозв'язок.

'Ця війна не триватиме вічно. Настане час, коли відбудуться мирні переговори. Я не бачу цього в найближчому майбутньому. Але можу сказати одне. Ми ніколи не здамося', - Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш