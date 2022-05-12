Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (12 травня)

У четвер Фінляндія заявила, що подасть заявку на вступ до НАТО «невідкладно», і, як очікується, Швеція наслідує її приклад, припустивши, що вторгнення Росії в Україну призведе до самого розширення західного військового альянсу, якому Володимир Путін мав на меті запобігти.

Росія назвала рішення Фінляндії ворожим кроком, який «безперечно» представляв загрозу її безпеці.

БОРОТЬБА

Україна повідомила про відштовхування російських сил у контратаці, яка може сигналізувати про зміну темпу війни та перекрити потоки газу на маршруті через територію, яку контролює Росія, що посилює привид енергетичної кризи в Європі.

Росія повідомила в четвер, що її сили завдали ударів по двох складах боєприпасів у Чернігівській області України. У Міноборони заявили, що Росія знищила український зенітно-ракетний комплекс С-300 у Харківській області та радіолокаційну станцію поблизу Одеси.

Один із найближчих союзників президента Росії Володимира Путіна попередив Захід, що посилення військової підтримки, яку надають Україні США та їхні союзники, ризикує спровокувати конфлікт між Росією та НАТО.

Провал російських військових у захопленні української столиці був неминучим, оскільки в попередні роки вони ніколи не стикалися безпосередньо з потужним ворогом, і їм не під силу працювати в Україні, сказав колишній найманець із пов’язаної з Кремлем групи Вагнера, який воював разом із російською армією.

ПОТУЖНІСТЬ І САНКЦІЇ

Україна не відкриє призупинений маршрут транзиту газу Сохранівка з Росії для європейських споживачів, поки Київ не отримає контроль над своєю газотранспортною системою, повідомив Reuters у четвер керівник оператора системи ГЦОУ.

Москва запровадила санкції проти власника польської частини газопроводу Ямал, який доставляє російський газ до Європи, а також колишнього німецького підрозділу російського виробника газу «Газпром», дочірні компанії якого обслуговують споживання газу в Європі.

МІЖНАРОДНА ВІДПОВІДЬ

Союзники по НАТО очікують, що Фінляндія та Швеція подадуть заявку на приєднання до альянсу в найближчі дні і швидко нададуть членство, заявили дипломати та чиновники.

Уряд Швеції планує подати заявку на вступ до НАТО наступного тижня після того, як сусідня Фінляндія змінила свою політику безпеки після Другої світової війни, повідомляє у четвер газета Expressen.

Європейська комісія заявила в четвер, що працюватиме з урядами ЄС, щоб допомогти Україні експортувати мільйони тонн зерна, що застрягло в країні, оскільки російський флот блокує українські порти. Україна була четвертим у світі експортером зерна у 2020-21 роках.

ЛЮДСЬКИЙ ВПЛИВ

Рада ООН з прав людини ухвалить рішення у четвер, чи розпочинати розслідування ймовірних зловживань з боку російських військ у районі Києва, які Україна вважає воєнними злочинами. Росія заперечує напади на цивільних осіб.

Майже постійний обстріл охопив розбитий хутір Вільхівка, що свідчить про запеклі бої за його вітряними полями між українськими військами, що тиснули контрнаступ, і російськими силами, які колись окупували цей район. Жителі села тільки почали фільтруватися назад, щоб отримати залишки з майна, рятуючи те, що вони можуть, незважаючи на небезпеку від нерозірваних боєприпасів.

Епічними обхідними маршрутами через Росію українці огинають фронт війни, щоб тікати до Європейського Союзу.

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