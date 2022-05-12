05/12/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (12 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 12 травня.
У четвер Фінляндія заявила, що подасть заявку на вступ до НАТО «невідкладно», і, як очікується, Швеція наслідує її приклад, припустивши, що вторгнення Росії в Україну призведе до самого розширення західного військового альянсу, якому Володимир Путін мав на меті запобігти.
Росія назвала рішення Фінляндії ворожим кроком, який «безперечно» представляв загрозу її безпеці.
БОРОТЬБА
- Україна повідомила про відштовхування російських сил у контратаці, яка може сигналізувати про зміну темпу війни та перекрити потоки газу на маршруті через територію, яку контролює Росія, що посилює привид енергетичної кризи в Європі.
- Росія повідомила в четвер, що її сили завдали ударів по двох складах боєприпасів у Чернігівській області України. У Міноборони заявили, що Росія знищила український зенітно-ракетний комплекс С-300 у Харківській області та радіолокаційну станцію поблизу Одеси.
- Один із найближчих союзників президента Росії Володимира Путіна попередив Захід, що посилення військової підтримки, яку надають Україні США та їхні союзники, ризикує спровокувати конфлікт між Росією та НАТО.
- Провал російських військових у захопленні української столиці був неминучим, оскільки в попередні роки вони ніколи не стикалися безпосередньо з потужним ворогом, і їм не під силу працювати в Україні, сказав колишній найманець із пов’язаної з Кремлем групи Вагнера, який воював разом із російською армією.
ПОТУЖНІСТЬ І САНКЦІЇ
- Україна не відкриє призупинений маршрут транзиту газу Сохранівка з Росії для європейських споживачів, поки Київ не отримає контроль над своєю газотранспортною системою, повідомив Reuters у четвер керівник оператора системи ГЦОУ.
- Москва запровадила санкції проти власника польської частини газопроводу Ямал, який доставляє російський газ до Європи, а також колишнього німецького підрозділу російського виробника газу «Газпром», дочірні компанії якого обслуговують споживання газу в Європі.
МІЖНАРОДНА ВІДПОВІДЬ
- Союзники по НАТО очікують, що Фінляндія та Швеція подадуть заявку на приєднання до альянсу в найближчі дні і швидко нададуть членство, заявили дипломати та чиновники.
- Уряд Швеції планує подати заявку на вступ до НАТО наступного тижня після того, як сусідня Фінляндія змінила свою політику безпеки після Другої світової війни, повідомляє у четвер газета Expressen.
- Європейська комісія заявила в четвер, що працюватиме з урядами ЄС, щоб допомогти Україні експортувати мільйони тонн зерна, що застрягло в країні, оскільки російський флот блокує українські порти. Україна була четвертим у світі експортером зерна у 2020-21 роках.
ЛЮДСЬКИЙ ВПЛИВ
- Рада ООН з прав людини ухвалить рішення у четвер, чи розпочинати розслідування ймовірних зловживань з боку російських військ у районі Києва, які Україна вважає воєнними злочинами. Росія заперечує напади на цивільних осіб.
- Майже постійний обстріл охопив розбитий хутір Вільхівка, що свідчить про запеклі бої за його вітряними полями між українськими військами, що тиснули контрнаступ, і російськими силами, які колись окупували цей район. Жителі села тільки почали фільтруватися назад, щоб отримати залишки з майна, рятуючи те, що вони можуть, незважаючи на небезпеку від нерозірваних боєприпасів.
- Епічними обхідними маршрутами через Росію українці огинають фронт війни, щоб тікати до Європейського Союзу.
ЦИТАТИ
- «Війна закінчиться, коли Росія поверне наше право на життя», – сказав президент України Зеленський французьким студентам через відеозв’язок.
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