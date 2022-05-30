Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (30 травня)

Російські війська посилили свої атаки за допомогою обстрілів важкої артилерії, щоб захопити ключове українське місто в південно-східному регіоні Донбасу, повне захоплення якого, за словами московського дипломата, тепер є «беззастережним пріоритетом».

БОРОТЬБА

Президент України Зеленський відвідав війська на північному сході Харківської області, повідомили в його офісі, що стало першим офіційним виступом Зеленського за межами Київської області з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.

Через кілька годин після візиту Зеленського у Харкові пролунало кілька вибухів, повідомив журналіст Reuters.

Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що «визволення» східного регіону України на Донбасі є «беззастережним пріоритетом» для Москви; інші території повинні самі вирішувати своє майбутнє.

Російський обстріл знищив всю важливу інфраструктуру міста Сєвєродонецьк, сказав Зеленський, назвавши захоплення міста 'головною метою' Росії зараз.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські ракети знищили значний арсенал української армії в місті Кривий Ріг у центральній Україні, повідомляє державне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на міністерство.

ДИПЛОМАТІЯ