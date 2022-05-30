05/30/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (30 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 30 травня.
Російські війська посилили свої атаки за допомогою обстрілів важкої артилерії, щоб захопити ключове українське місто в південно-східному регіоні Донбасу, повне захоплення якого, за словами московського дипломата, тепер є «беззастережним пріоритетом».
БОРОТЬБА
- Президент України Зеленський відвідав війська на північному сході Харківської області, повідомили в його офісі, що стало першим офіційним виступом Зеленського за межами Київської області з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.
- Через кілька годин після візиту Зеленського у Харкові пролунало кілька вибухів, повідомив журналіст Reuters.
- Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що «визволення» східного регіону України на Донбасі є «беззастережним пріоритетом» для Москви; інші території повинні самі вирішувати своє майбутнє.
- Російський обстріл знищив всю важливу інфраструктуру міста Сєвєродонецьк, сказав Зеленський, назвавши захоплення міста 'головною метою' Росії зараз.
- Міністерство оборони Росії заявило, що російські ракети знищили значний арсенал української армії в місті Кривий Ріг у центральній Україні, повідомляє державне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на міністерство.
ДИПЛОМАТІЯ
- Лідери Європейського Союзу зустрінуться в понеділок, щоб заявити про подальшу підтримку України, щоб допомогти їй відбити напад Росії, але переговори будуть затьмарені їхньою нездатністю домовитися про новий пакет санкцій проти Москви.
- Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що минулого тижня переговори з фінською та шведською делегаціями були не на «очікуваному рівні», і Анкара не може сказати «так» країнам, які «підтримують тероризм», які вступають до НАТО, повідомляє державна телекомпанія TRT Haber. Туреччина заперечує проти приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу, і Ердоган, схоже, дотримується своєї позиції.
- Зеленський сказав в телевізійному інтерв’ю, що, на його думку, Росія погодиться на переговори, якщо Україна зможе повернути всі території, які вона втратила після вторгнення. Але він виключив ідею використання сили для повернення всієї землі, яку Україна втратила Росії з 2014 року.
- Німеччина погодилася змінити свою конституцію, щоб дозволити створення спеціального оборонного фонду на основі кредитів у розмірі 100 мільярдів євро (107,35 мільярда доларів), запропонованого після вторгнення Росії в Україну, повідомило в неділю німецьке міністерство фінансів. Гроші мають бути використані протягом кількох років для збільшення регулярного оборонного бюджету Німеччини приблизно на 50 мільярдів євро, що дозволить країні досягти цілі НАТО щодо витрачання 2% економічного виробництва на оборону щорічно.
- Канада звернулася до Південної Кореї з проханням надати їй артилерійські снаряди, заявив Сеул у понеділок, очевидно, щоб «заповнити» запаси, які Оттава надіслала Україні, посилюючи тиск на Південну Корею з метою надання — принаймні опосередковано — летальної допомоги у війні.
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