05/23/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (23 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 23 травня.
Україна заявила в понеділок, що призупинила останній штурм східного міста, яке стало головною метою наступу Москви після того, як минулого тижня російські війська остаточно захопили Маріуполь.
БОРОТЬБА
- Український суд у понеділок засудив російського солдата до довічного ув'язнення за вбивство беззбройного цивільного під час першого судового процесу про військові злочини, пов'язані з вторгненням Росії 24 лютого.
- Вісімдесят сім людей загинули в результаті удару російської авіації по селі Десна минулого вівторка, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед лідерами світового бізнесу в Давосі. Українська влада минулого тижня повідомила, що загинули вісім людей.
- Росія завдала авіаударів і артилерії десятки цілей на сході України, коли наземні війська намагалися оточити місто Сєвєродонецьк на Донбасі, повідомляє Міноборони Росії.
ДИПЛОМАТІЯ
- Зеленський заявив на зустрічі світових бізнес-лідерів у Давосі, що світ зіткнувся з поворотним моментом і змушений посилити санкції проти Росії як попередження іншим країнам щодо можливості застосування грубої сили.
- Україна та Польща домовилися створити спільний прикордонний митний контроль та працювати над спільною залізничною компанією, щоб полегшити переміщення людей та збільшити експортний потенціал України.
ЕКОНОМІКА
- У понеділок Кремль заявив, що Захід спровокував глобальну продовольчу кризу, запровадивши найсуворіші в сучасній історії санкції проти Росії через війну в Україні.
- Експорт зернових з України в травні може досягти 1,5 млн тонн проти близько 1 млн тонн у квітні, заявив у понеділок генеральний директор Асоціації клубів Українського аграрного бізнесу Роман Сластон.
- Польща вирішила розірвати міжурядову угоду з Росією щодо газопроводу Ямал, повідомила міністр клімату Польщі Анна Москва. 'Агресія Росії проти України підтвердила правильність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що 'Газпром' не є надійним партнером', - сказала Москва.
- Росія зазвичай має власний «будинок» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі як вітрину для бізнес-лідерів та інвесторів. Цього року простір на вбраній головній вулиці українські художники перетворили на «російський будинок воєнних злочинів», зображуючи образи нещастя та спустошення. Росія відкидає звинувачення у військових злочинах у конфлікті.
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