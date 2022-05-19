Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (19 травня)

У Москві заявили, що ще майже 700 українських бойовиків капітулювали в утримуваному Росією Маріуполі, оскільки вона зміцнювала ключову перемогу на півдні, тоді як Сполучені Штати стали останньою західною країною, яка знову відкрила своє посольство в Києві.

БОРОТЬБА

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні, щоб почати серйозні переговори щодо припинення війни, і заявив, що Італія продовжить підтримувати Україну, не виключаючи постачання зброї.

Сили територіальної оборони України повідомили, що її бойовики підірвали бронепотяг, у якому перевозили російські війська, але пізніше радник президента Володимира Зеленського заявив, що атака була обмежена рейками біля поїзда.

Більше половини українських бійців у бункерах під металургійним заводом 'Азовсталь' здалися, заявив у четвер лідер підтримуваного Росією повстанця Донецької області, а Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що реєструє їх.

ДИПЛОМАТІЯ

Фінансові лідери Групи Семи, ймовірно, домовляться у четвер і п'ятницю, щоб допомогти Україні оплатити рахунки в найближчі місяці.

Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Швеції та Фінляндії у четвер після того, як країни відмовилися від свого давнього нейтралітету та приєдналися до альянсу у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Росія заявила, що висилає п’ятьох португальських дипломатів у відповідь на те, що Лісабон наказав вигнати 10 росіян минулого місяця. Цей крок був частиною довгої серії дій Москви «око за око» після того, як європейські країни вислали понад 300 співробітників російського посольства після вторгнення Москви в Україну 24 лютого.

ЕКОНОМІКА