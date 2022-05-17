Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (17 травня)

Українські військові заявили, що працюють над евакуацією всіх військових, що залишилися, з їх останнього опорного пункту в обложеному порту Маріуполь, передавши контроль над містом Росії після місяців бомбардувань.

БОРОТЬБА, ЦИВІЛЬНІ

Військове командування України повідомило, що місія із захисту «героями нашого часу» обложеного металургійного заводу «Азовсталь» у стратегічному південному порту Маріуполя завершена, і пообіцяли врятувати військовослужбовців, які все ще залишаються всередині.

Україна заявила, що війська, які захищають її друге за величиною місто Харків, відбили російські сили і просунулися аж до кордону з Росією. Президент Зеленський привітав досягнення та подякував військовим.

Україна заявила, що вся лінія фронту навколо Донецька перебуває під постійними обстрілами. На півночі Чернігівщини внаслідок ракетного удару по селу Десна загинула та поранена невстановлена ​​кількість людей.

У Львові прогриміла серія вибухів. Одна ракета влучила у військовий об’єкт, але втрат немає, повідомляє Офіс Зеленського.

Село в західній Курській області Росії, що межує з Україною, потрапило під обстріл українців, за словами губернатора області Романа Старовойта, але постраждалих немає.

Президент Путін заявив, що немає ніякої загрози для Росії, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, хоча Москва попередила, що відповість на будь-яке військове нарощування нових членів альянсу.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли тиснути на Угорщину, щоб вона зняла вето на запропоноване нафтове ембарго проти Росії.

ЕКОНОМІКА

Міністр фінансів Німеччини Лінднер заявив, що відкритий до ідеї захоплення російських державних активів для фінансування відбудови України.

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