05/17/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (17 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 17 травня.
Українські військові заявили, що працюють над евакуацією всіх військових, що залишилися, з їх останнього опорного пункту в обложеному порту Маріуполь, передавши контроль над містом Росії після місяців бомбардувань.
БОРОТЬБА, ЦИВІЛЬНІ
- Військове командування України повідомило, що місія із захисту «героями нашого часу» обложеного металургійного заводу «Азовсталь» у стратегічному південному порту Маріуполя завершена, і пообіцяли врятувати військовослужбовців, які все ще залишаються всередині.
- Україна заявила, що війська, які захищають її друге за величиною місто Харків, відбили російські сили і просунулися аж до кордону з Росією. Президент Зеленський привітав досягнення та подякував військовим.
- Україна заявила, що вся лінія фронту навколо Донецька перебуває під постійними обстрілами. На півночі Чернігівщини внаслідок ракетного удару по селу Десна загинула та поранена невстановлена кількість людей.
- У Львові прогриміла серія вибухів. Одна ракета влучила у військовий об’єкт, але втрат немає, повідомляє Офіс Зеленського.
- Село в західній Курській області Росії, що межує з Україною, потрапило під обстріл українців, за словами губернатора області Романа Старовойта, але постраждалих немає.
- Президент Путін заявив, що немає ніякої загрози для Росії, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, хоча Москва попередила, що відповість на будь-яке військове нарощування нових членів альянсу.
- Міністри закордонних справ ЄС не змогли тиснути на Угорщину, щоб вона зняла вето на запропоноване нафтове ембарго проти Росії.
ЕКОНОМІКА
- Міністр фінансів Німеччини Лінднер заявив, що відкритий до ідеї захоплення російських державних активів для фінансування відбудови України.
ЦИТАТА
- «Сподіваємося, що нам вдасться врятувати життя наших хлопців... Україні потрібні живі українські герої», – сказав Зеленський про захисників Маріуполя.
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