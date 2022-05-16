Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (16 травня)

Українські війська, які контратакували російські сили, відкинули їх від міста Харкова і просунулися аж до кордону з Росією, повідомили українські чиновники.

БОРОТЬБА, ЦИВІЛЬНІ

Україна заявила, що війська, які захищають її друге за величиною місто Харків, відбили російські сили і просунулися аж до кордону з Росією.

Росія заявила, що її сили збили три українські винищувачі, один біля острова Зміїний у Чорному морі, а інші в Миколаївській та Харківській областях, а її ракети продовжують вражати цілі на сході країни.

Білі, яскраво палаючі боєприпаси були показані під час падіння на металургійний завод «Азовсталь» в українському порту Маріуполь, за словами британського військового експерта, це виглядало як атака з використанням фосфорної або запальної зброї.

ДИПЛОМАТІЯ

Європейському Союзу знадобиться ще кілька днів, щоб домовитися про шостий пакет санкцій проти Росії, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Росія заявила, що Захід не повинен мати ілюзій щодо того, що Москва просто змириться з розширенням військового альянсу НАТО, очолюваного США, у північних країнах, включаючи Швецію та Фінляндію, вважаючи цей крок помилкою, яка розпалить військову напругу.

ЦИТАТА

«У нас була перемога: сьогодні на Євробаченні, але скоро буде перемога в українсько-російській війні», – сказала військовий медик Тетяна після перемоги Kalush Orchestra на популярному пісенному конкурсі.