05/16/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (16 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 16 травня.
Українські війська, які контратакували російські сили, відкинули їх від міста Харкова і просунулися аж до кордону з Росією, повідомили українські чиновники.
БОРОТЬБА, ЦИВІЛЬНІ
- Україна заявила, що війська, які захищають її друге за величиною місто Харків, відбили російські сили і просунулися аж до кордону з Росією.
- Росія заявила, що її сили збили три українські винищувачі, один біля острова Зміїний у Чорному морі, а інші в Миколаївській та Харківській областях, а її ракети продовжують вражати цілі на сході країни.
- Білі, яскраво палаючі боєприпаси були показані під час падіння на металургійний завод «Азовсталь» в українському порту Маріуполь, за словами британського військового експерта, це виглядало як атака з використанням фосфорної або запальної зброї.
ДИПЛОМАТІЯ
- Європейському Союзу знадобиться ще кілька днів, щоб домовитися про шостий пакет санкцій проти Росії, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
- Росія заявила, що Захід не повинен мати ілюзій щодо того, що Москва просто змириться з розширенням військового альянсу НАТО, очолюваного США, у північних країнах, включаючи Швецію та Фінляндію, вважаючи цей крок помилкою, яка розпалить військову напругу.
ЦИТАТА
«У нас була перемога: сьогодні на Євробаченні, але скоро буде перемога в українсько-російській війні», – сказала військовий медик Тетяна після перемоги Kalush Orchestra на популярному пісенному конкурсі.
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.