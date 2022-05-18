05/18/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (18 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 18 травня.
За останні 24 години на Маріупольському металургійному заводі капітулювали ще майже 700 українських бійців, повідомила Росія, але, як повідомляється, лідери все ще ховаються всередині, що затримує закінчення найдовшої та найкривавішої битви в Європі за останні десятиліття.
БОРОТЬБА
- Міноборони Росії повідомило, що за останню добу здалися 694 українські бійці, які сховалися на маріупольському металургійному заводі 'Азовсталь', передає РІА. З понеділка 959 бойовиків «Азовсталі» здалися, 80 з яких отримали поранення, повідомляє РІА.
- Високопоставлені українські командири ще не здалися з лабіринту бункерів і тунелів під металургійним заводом «Азовсталь» у Маріуполі, заявив лідер підтримуваного Росією сепаратистського регіону Донецька.
ДИПЛОМАТІЯ
- Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до альянсу в середу, рішення, викликане вторгненням Росії в Україну, але стикаються з запереченнями з боку Туреччини щодо процесу вступу, який, як очікується, триватиме лише кілька тижнів.
- Президент США Джо Байден прийме лідерів Швеції та Фінляндії в Білому домі в четвер, щоб обговорити їхні заявки на вступ до НАТО.
- 'Рішення Росії вислати італійських дипломатів є 'ворожим актом', заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі, попередивши, що дипломатичні канали з Москвою не повинні перериватися. Франція також засудила рішення Росії видворити дипломатів і співробітників посольства Франції в Москві.
ЕКОНОМІКА
- Європейська комісія оприлюднила план у розмірі 210 мільярдів євро для Європи, щоб припинити залежність від російського викопного палива до 2027 року та використати центральну позицію від Москви, щоб пришвидшити свій перехід на зелену енергетику.
- Очікується, що глава ООН Антоніу Гутерріш публічно оприлюднить у середу, що він веде переговори з Росією, Україною, Туреччиною, США та Європейським Союзом, спрямовані на відновлення поставок зерна в Україну та відновлення експорту добрив з Росії та Білорусі, повідомили представники ООН.
- Російський виробник газу 'Газпром' заявив, що продовжує постачати газ в Європу через Україну через пункт входу Суджа, у середу.
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