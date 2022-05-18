Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (18 травня)

За останні 24 години на Маріупольському металургійному заводі капітулювали ще майже 700 українських бійців, повідомила Росія, але, як повідомляється, лідери все ще ховаються всередині, що затримує закінчення найдовшої та найкривавішої битви в Європі за останні десятиліття.

БОРОТЬБА

Міноборони Росії повідомило, що за останню добу здалися 694 українські бійці, які сховалися на маріупольському металургійному заводі 'Азовсталь', передає РІА. З понеділка 959 бойовиків «Азовсталі» здалися, 80 з яких отримали поранення, повідомляє РІА.

Високопоставлені українські командири ще не здалися з лабіринту бункерів і тунелів під металургійним заводом «Азовсталь» у Маріуполі, заявив лідер підтримуваного Росією сепаратистського регіону Донецька.

ДИПЛОМАТІЯ

Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до альянсу в середу, рішення, викликане вторгненням Росії в Україну, але стикаються з запереченнями з боку Туреччини щодо процесу вступу, який, як очікується, триватиме лише кілька тижнів.

Президент США Джо Байден прийме лідерів Швеції та Фінляндії в Білому домі в четвер, щоб обговорити їхні заявки на вступ до НАТО.

'Рішення Росії вислати італійських дипломатів є 'ворожим актом', заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі, попередивши, що дипломатичні канали з Москвою не повинні перериватися. Франція також засудила рішення Росії видворити дипломатів і співробітників посольства Франції в Москві.

ЕКОНОМІКА