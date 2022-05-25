Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (25 травня)

Російські сили намагалися оточити українські війська в містах-побратимах, що стоять на березі річки, оскільки президент Володимир Зеленський попередив, що Москва прагне знищити східний регіон Донбасу, де вона зосередила свої атаки.

ДИПЛОМАТІЯ

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до переговорів з Москвою щодо розблокування експорту пшениці, яка залишилася в Україні в результаті морської блокади Росії.

Росія ще не бачила італійського мирного плану для України, але сподівається отримати його дипломатичними каналами, сказав речник Кремля.

БОРОТЬБА

Бойові дії на сході України можуть визначити долю країни, оскільки військова кампанія Росії зараз перебуває в найактивнішій фазі, сказав речник Міністерства оборони України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва свідомо сповільнює свій наступ на Україну, щоб дати можливість евакуюватися мирним жителям, передає РІА.

ЕКОНОМІКА

Росія відклала значну частину впливу санкцій на свою торгівлю нафтою, але страхова галузь загрожує кинути ключ у роботу, якщо Москва та її клієнти не зможуть заповнити пробіл, залишений західними андеррайтерами.

Західні країни не повинні обмінювати безпеку на економічний прибуток, попередив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, посилаючись на дебати щодо використання китайських технологій у мережах 5G і газопроводі 'Північний потік-2' для російського газу.

Росія використовує постачання продовольства як зброю з глобальними наслідками, як і в енергетичному секторі, сказала фон дер Ляєн.

Україна розглядає можливість видачі боргових розписок, підкріплених замороженими російськими активами, щоб залучити кошти для відновлення країни, сказав радник президента.

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