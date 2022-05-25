kurier.at Abo E-PaperUkraine🕒 Neues
Anmelden

info

© APA/AFP/ARIS MESSINIS

Mehr Platz
05/25/2022

Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (25 травня)

Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 25 травня.

von Karina Danilova

Російські сили намагалися оточити українські війська в містах-побратимах, що стоять на березі річки, оскільки президент Володимир Зеленський попередив, що Москва прагне знищити східний регіон Донбасу, де вона зосередила свої атаки.

ДИПЛОМАТІЯ

  • Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до переговорів з Москвою щодо розблокування експорту пшениці, яка залишилася в Україні в результаті морської блокади Росії.
  • Росія ще не бачила італійського мирного плану для України, але сподівається отримати його дипломатичними каналами, сказав речник Кремля.

БОРОТЬБА

  • Бойові дії на сході України можуть визначити долю країни, оскільки військова кампанія Росії зараз перебуває в найактивнішій фазі, сказав речник Міністерства оборони України.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва свідомо сповільнює свій наступ на Україну, щоб дати можливість евакуюватися мирним жителям, передає РІА. 

ЕКОНОМІКА

  • Росія відклала значну частину впливу санкцій на свою торгівлю нафтою, але страхова галузь загрожує кинути ключ у роботу, якщо Москва та її клієнти не зможуть заповнити пробіл, залишений західними андеррайтерами.
  • Західні країни не повинні обмінювати безпеку на економічний прибуток, попередив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, посилаючись на дебати щодо використання китайських технологій у мережах 5G і газопроводі 'Північний потік-2' для російського газу.
  • Росія використовує постачання продовольства як зброю з глобальними наслідками, як і в енергетичному секторі, сказала фон дер Ляєн.
  • Україна розглядає можливість видачі боргових розписок, підкріплених замороженими російськими активами, щоб залучити кошти для відновлення країни, сказав радник президента.

ЦИТАТИ

  • «Це дурна війна, яку розпочав ваш Путін», – заявив ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний перед апеляційним судом Москви через відеозв’язок із виправної колонії. «Ця війна була побудована на брехні».
  • «Вторгнення, можливо, стало початком Третьої світової війни, і наша цивілізація її може не пережити», – сказав фінансист-мільярдер Джордж Сорос на зустрічі в Давосі. «Найкращий і, можливо, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію – перемогти Путіна якомога швидше. Це суть».

Jederzeit und überall top-informiert

Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.

Kommentare