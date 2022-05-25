05/25/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (25 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 25 травня.
Російські сили намагалися оточити українські війська в містах-побратимах, що стоять на березі річки, оскільки президент Володимир Зеленський попередив, що Москва прагне знищити східний регіон Донбасу, де вона зосередила свої атаки.
ДИПЛОМАТІЯ
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до переговорів з Москвою щодо розблокування експорту пшениці, яка залишилася в Україні в результаті морської блокади Росії.
- Росія ще не бачила італійського мирного плану для України, але сподівається отримати його дипломатичними каналами, сказав речник Кремля.
БОРОТЬБА
- Бойові дії на сході України можуть визначити долю країни, оскільки військова кампанія Росії зараз перебуває в найактивнішій фазі, сказав речник Міністерства оборони України.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва свідомо сповільнює свій наступ на Україну, щоб дати можливість евакуюватися мирним жителям, передає РІА.
ЕКОНОМІКА
- Росія відклала значну частину впливу санкцій на свою торгівлю нафтою, але страхова галузь загрожує кинути ключ у роботу, якщо Москва та її клієнти не зможуть заповнити пробіл, залишений західними андеррайтерами.
- Західні країни не повинні обмінювати безпеку на економічний прибуток, попередив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, посилаючись на дебати щодо використання китайських технологій у мережах 5G і газопроводі 'Північний потік-2' для російського газу.
- Росія використовує постачання продовольства як зброю з глобальними наслідками, як і в енергетичному секторі, сказала фон дер Ляєн.
- Україна розглядає можливість видачі боргових розписок, підкріплених замороженими російськими активами, щоб залучити кошти для відновлення країни, сказав радник президента.
ЦИТАТИ
- «Це дурна війна, яку розпочав ваш Путін», – заявив ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний перед апеляційним судом Москви через відеозв’язок із виправної колонії. «Ця війна була побудована на брехні».
- «Вторгнення, можливо, стало початком Третьої світової війни, і наша цивілізація її може не пережити», – сказав фінансист-мільярдер Джордж Сорос на зустрічі в Давосі. «Найкращий і, можливо, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію – перемогти Путіна якомога швидше. Це суть».
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