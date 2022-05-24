Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (24 травня)

У вівторок російські війська розпочали повну атаку, щоб оточити українські війська в містах-побратимах, що перетинають річку на сході України, це може визначити успіх чи провал основної кампанії Москви на сході.

ДИПЛОМАТІЯ

Київ має виграти війну, яку він веде проти Москви, що робить вторгнення в Україну стратегічним провалом для президента Росії Володимира Путіна, сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн лідерам світового бізнесу у вівторок у Давосі.

Ув’язнений лідер російської опозиції Олексій Навальний у вівторок під час судового засідання в прямому ефірі розкритикував Путіна, назвавши його божевільним, який розпочав «дурну війну» в Україні на основі брехні.

Росія ще не бачила італійського мирного плану для України, але сподівається отримати його дипломатичними каналами, заявив у вівторок речник Кремля Дмитро Пєсков.

Україна зрештою стане частиною Європейського Союзу, заявив у вівторок міністр Європи з питань Франції, запевнивши Київ, що ініціатива налагодження тісніших зв’язків між блоком і претендентами на членство не замінить їхніх заявок на вступ.

Молдавські слідчі обшукують офіс і будинок колишнього президента Ігоря Додона в його присутності, але лідера опозиції не затримали, повідомив у вівторок заступник голови Соціалістичної партії.

БОРОТЬБА

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Москва свідомо сповільнює свій наступ на Україну, щоб дати можливість евакуюватися мирним жителям, повідомляє РИА у вівторок.

Міністерство оборони Росії заявило у вівторок, що його війська завдали удару по складу озброєнь у східному регіоні України на Донбасі, де зберігаються снаряди для гаубиць M777 виробництва США.

Польща має намір придбати шість додаткових ракетних батарей Patriot, заявив у вівторок міністр оборони, оскільки член НАТО посилює свої війська після вторгнення Росії в Україну.

ЕКОНОМІКА

Західні країни не повинні обмінювати безпеку на економічний прибуток, попередив у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, посилаючись на дебати щодо використання китайських технологій у мережах 5G і газопроводі 'Північний потік-2' для російського газу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у вівторок, що Росія використовує постачання продовольства як зброю з глобальними наслідками, діючи так само, як і в енергетичному секторі.

Британія веде дискусію з Україною про те, як допомогти вивезти зерно з країни після того, як Росія заблокувала її основні морські порти, заявив у вівторок міністр транспорту Грант Шаппс.

Аналітик АПК-Інформ у вівторок підвищив прогнози щодо врожаю та експорту зернових в Україні у 2022/23 роках через кращий, ніж очікувалося, озимий урожай.

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