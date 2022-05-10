05/10/2022
Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (10 травня)
Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 10 травня.
Україна у вівторок готувалася до нових російських ракетних ударів, оскільки будівлі лежали в руїнах у ключовому південному порту Одеси через день після того, як президент Володимир Путін закликав росіян до бою у зухвалій промові на честь Дня перемоги у Другій світовій війні.
ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
- Путін спогадував про радянський героїзм часів війни, щоб надихнути свою армію на бойові дії в Україні, але не запропонував жодної нової дорожньої карти до перемоги та визнав ціну життя російських солдатів.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям перемогти, сказавши: «Шлях до цього важкий, але ми не сумніваємося, що ми переможемо».
- Росія не планує активно закривати посольства в Європі у відповідь на недружні заходи Заходу і розширення санкцій проти Москви, повідомляє РІА з посиланням на заступника міністра закордонних справ.
- Президент Франції Еммануель Макрон приєднався до канцлера Німеччини Олафа Шольца біля берлінської пам’ятки, коли Бранденбурзькі ворота були підсвічені кольорами українського прапора. Також підсвітили Ейфелеву вежу в Парижі.
БОРОТЬБА
- У вівторок вранці в кількох областях, зокрема в Луганській, Харківській та Дніпровській, прозвучали сирени повітряних нальотів.
- Луганський губернатор Сергій Гайдай повідомив, що за попередню добу регіон зазнав 22 нападів.
- Зруйновано будинки у Сєвєродонецьку та Лисичанську. У селі Шипілово, де опинилися в пастці люди, внаслідок нападу на команду, яка проводила огляд, один поранений.
- Існує велика ймовірність ракетних ударів по всій території України як по цивільній, так і по військовій інфраструктурі, йдеться в щоденному оновленні Генерального штабу Збройних сил України.
- У південному портовому місті Маріуполь російські війська продовжують намагатися знищити інфраструктуру сталеливарного заводу 'Азовсталь', де сховалися останні захисники міста.
- В Одесі сирени повітряного нальоту та ракети перервали зустріч президента Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, які змусили їх сховатись у бомбосховищі.
- У понеділок в Одесі ракети влучили в туристичні об’єкти, знищивши будівлі.
- Служби з надзвичайних ситуацій України повідомили, що всі пожежі внаслідок ударів Росії по Одесі ліквідовані.
ДИПЛОМАТІЯ І САНКЦІЇ
- Зеленський закликав міжнародне співтовариство до негайних кроків для припинення російської блокади українських портів і дозволу експорту пшениці.
- Україна лише може визначити умови будь-яких переговорів з Росією, сказав Макрон, додавши, що Європа зобов’язана підтримувати Київ.
- Японія вирішить час і метод російського нафтового ембарго, враховуючи можливий економічний вплив, сказав міністр промисловості.
ЦИТАТИ
«Ми ненавидимо Путіна», – сказала 79-річна Катерина Григоріївна, яка 10 тижнів провела на станції харківського метро, яка використовувалася як бомбосховище. — Я б сама його вбила, якби могла.
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