Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (10 травня)

Україна у вівторок готувалася до нових російських ракетних ударів, оскільки будівлі лежали в руїнах у ключовому південному порту Одеси через день після того, як президент Володимир Путін закликав росіян до бою у зухвалій промові на честь Дня перемоги у Другій світовій війні.

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Путін спогадував про радянський героїзм часів війни, щоб надихнути свою армію на бойові дії в Україні, але не запропонував жодної нової дорожньої карти до перемоги та визнав ціну життя російських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям перемогти, сказавши: «Шлях до цього важкий, але ми не сумніваємося, що ми переможемо».

Росія не планує активно закривати посольства в Європі у відповідь на недружні заходи Заходу і розширення санкцій проти Москви, повідомляє РІА з посиланням на заступника міністра закордонних справ.

Президент Франції Еммануель Макрон приєднався до канцлера Німеччини Олафа Шольца біля берлінської пам’ятки, коли Бранденбурзькі ворота були підсвічені кольорами українського прапора. Також підсвітили Ейфелеву вежу в Парижі.

БОРОТЬБА

У вівторок вранці в кількох областях, зокрема в Луганській, Харківській та Дніпровській, прозвучали сирени повітряних нальотів.

Луганський губернатор Сергій Гайдай повідомив, що за попередню добу регіон зазнав 22 нападів.

Зруйновано будинки у Сєвєродонецьку та Лисичанську. У селі Шипілово, де опинилися в пастці люди, внаслідок нападу на команду, яка проводила огляд, один поранений.

Існує велика ймовірність ракетних ударів по всій території України як по цивільній, так і по військовій інфраструктурі, йдеться в щоденному оновленні Генерального штабу Збройних сил України.

У південному портовому місті Маріуполь російські війська продовжують намагатися знищити інфраструктуру сталеливарного заводу 'Азовсталь', де сховалися останні захисники міста.

В Одесі сирени повітряного нальоту та ракети перервали зустріч президента Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, які змусили їх сховатись у бомбосховищі.

У понеділок в Одесі ракети влучили в туристичні об’єкти, знищивши будівлі.

Служби з надзвичайних ситуацій України повідомили, що всі пожежі внаслідок ударів Росії по Одесі ліквідовані.

ДИПЛОМАТІЯ І САНКЦІЇ

Зеленський закликав міжнародне співтовариство до негайних кроків для припинення російської блокади українських портів і дозволу експорту пшениці.

Україна лише може визначити умови будь-яких переговорів з Росією, сказав Макрон, додавши, що Європа зобов’язана підтримувати Київ.

Японія вирішить час і метод російського нафтового ембарго, враховуючи можливий економічний вплив, сказав міністр промисловості.

ЦИТАТИ

«Ми ненавидимо Путіна», – сказала 79-річна Катерина Григоріївна, яка 10 тижнів провела на станції харківського метро, ​​яка використовувалася як бомбосховище. — Я б сама його вбила, якби могла.