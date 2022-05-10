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© REUTERS/ALEXANDROS AVRAMIDIS

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05/10/2022

Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (10 травня)

Актуальні новини щодо ситуації в Україні станом на 10 травня.

von Karina Danilova

Україна у вівторок готувалася до нових російських ракетних ударів, оскільки будівлі лежали в руїнах у ключовому південному порту Одеси через день після того, як президент Володимир Путін закликав росіян до бою у зухвалій промові на честь Дня перемоги у Другій світовій війні.

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

  • Путін спогадував про радянський героїзм часів війни, щоб надихнути свою армію на бойові дії в Україні, але не запропонував жодної нової дорожньої карти до перемоги та визнав ціну життя російських солдатів.
  • Президент України Володимир Зеленський пообіцяв українцям перемогти, сказавши: «Шлях до цього важкий, але ми не сумніваємося, що ми переможемо».
  • Росія не планує активно закривати посольства в Європі у відповідь на недружні заходи Заходу і розширення санкцій проти Москви, повідомляє РІА з посиланням на заступника міністра закордонних справ.
  • Президент Франції Еммануель Макрон приєднався до канцлера Німеччини Олафа Шольца біля берлінської пам’ятки, коли Бранденбурзькі ворота були підсвічені кольорами українського прапора. Також підсвітили Ейфелеву вежу в Парижі.

БОРОТЬБА

  • У вівторок вранці в кількох областях, зокрема в Луганській, Харківській та Дніпровській, прозвучали сирени повітряних нальотів.
  • Луганський губернатор Сергій Гайдай повідомив, що за попередню добу регіон зазнав 22 нападів.
  • Зруйновано будинки у Сєвєродонецьку та Лисичанську. У селі Шипілово, де опинилися в пастці люди, внаслідок нападу на команду, яка проводила огляд, один поранений.
  • Існує велика ймовірність ракетних ударів по всій території України як по цивільній, так і по військовій інфраструктурі, йдеться в щоденному оновленні Генерального штабу Збройних сил України.
  • У південному портовому місті Маріуполь російські війська продовжують намагатися знищити інфраструктуру сталеливарного заводу 'Азовсталь', де сховалися останні захисники міста.
  • В Одесі сирени повітряного нальоту та ракети перервали зустріч президента Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, які змусили їх сховатись у бомбосховищі.
  • У понеділок в Одесі ракети влучили в туристичні об’єкти, знищивши будівлі.
  • Служби з надзвичайних ситуацій України повідомили, що всі пожежі внаслідок ударів Росії по Одесі ліквідовані.

ДИПЛОМАТІЯ І САНКЦІЇ

  • Зеленський закликав міжнародне співтовариство до негайних кроків для припинення російської блокади українських портів і дозволу експорту пшениці.
  • Україна лише може визначити умови будь-яких переговорів з Росією, сказав Макрон, додавши, що Європа зобов’язана підтримувати Київ.
  • Японія вирішить час і метод російського нафтового ембарго, враховуючи можливий економічний вплив, сказав міністр промисловості.

ЦИТАТИ

«Ми ненавидимо Путіна», – сказала 79-річна Катерина Григоріївна, яка 10 тижнів провела на станції харківського метро, ​​яка використовувалася як бомбосховище. — Я б сама його вбила, якби могла.

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