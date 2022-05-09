Україна і Росія: те, що потрібно знати зараз (9 травня)

Президент Росії Володимир Путін заявив своїм збройним силам у понеділок, що вони воюють за свою країну на параді російської вогневої потужності в Москві, в той час як його війська активізували свій 10-тижневий наступ на Україну.

Путін спогадував про радянський героїзм у Другій світовій війні, щоб надихнути свою армію на бойові дії в Україні, але не запропонував жодної нової дорожньої карти до перемоги та визнав ціну життя російських солдатів.

Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві з нагоди річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною сказав про війну своєї країни з Росією: «Шлях до [перемоги] важкий, але ми не сумніваємося, що ми переможемо».

Міністерство оборони України повідомило, що російські війська за підтримки танків і артилерії проводять 'штурмові операції' на металургійному заводі 'Азовсталь' у Маріуполі, де перебувають останні захисники міста. Подробиць нападу не повідомляють.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що небезпека ракетних ударів зберігається по всій країні, а найбільші виклики – на півдні та сході країни. Вона додала, що ситуація на сході 'складна'.

Губернатор Миколаєва на південному заході України Віталій Кім заявив, що в його регіоні за ніч було «більше (ракетних) ударів, ніж зазвичай», додавши, що невизначена кількість людей була вбита та поранена.

Україна лише може визначити умови будь-яких переговорів з Росією, заявив президент Франції Еммануель Макрон, додавши, що Європа зобов’язана підтримувати Київ.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що необхідно докласти всіх зусиль, щоб конфлікт в Україні не перетворився на «некеровану ситуацію», повідомляє китайське державне радіо.

Уряди ЄС наблизилися до узгодження жорстких санкцій проти Росії, які включають заборону на купівлю її нафти, але запланували додаткові переговори на понеділок, щоб визначити, як забезпечити, щоб країни, найбільш залежні від російської енергії, могли впоратися.

«У Маріуполі все ще є багато людей, які хочуть виїхати, але не можуть», – сказала вчителька історії Вікторія Андрєєва, 46 років, після того, як дісталася відносної безпеки в Запоріжжі, додавши: «Повітря тут інше, вільне».