Getötete Kinder in Kroatien: Der mutmaßliche Mörder ist wieder ansprechbar

Der tragische Vorfall, der sich in der Nacht zum Samstag in Zagreb ereignet hatte, versetzte ganz Kroatien, aber auch Österreich in Schockstarre. Ein 56-jähriger Österreicher soll seine drei Kinder erstickt und anschließend versucht haben, sich selbst umzubringen. Die von einem Freund alarmierte Polizei fand Harald K. im bewusstlosen Zustand. Es bestand der Verdacht, dass der Verdächtige unter Einfluss von Psychopharmaka stand

Wie der regionale Sender N1 nun berichtet, habe Harald K. am Montagvormittag begonnen, erstmals mit Ärzten über seinen Gesundheitszustand zu kommunizieren. Er könnte am Montag oder Dienstag aus dem Krankenhaus Sestre milosrdnice entlassen werden, wonach er zur kriminalpolizeilichen Untersuchung geschickt werden soll. Dann folge das Standardverfahren, heißt es, die Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft und der Gang vor den Ermittlungsrichter.