Tod durch Schusswaffen bei US-Kindern Todesursache Nummer eins

In den USA ist Tod durch Schusswaffen die häufigste Todesursache für Kinder. Im Jahr 2020 starben in den USA insgesamt 4.368 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre durch Schusswaffen. Im selben Jahr starben 4.036 Kinder und Jugendliche bei Verkehrsunfällen, der bis dahin häufigsten Todesursache in dieser Altersgruppe.

Bei den meisten Todesfällen durch Schusswaffen handelt es sich allerdings um Selbstmorde. Amokläufe wie zuletzt in Texas mit 19 toten Kindern machen nur einen kleinen Teil der Todesfälle durch Schusswaffen im Kindesalter aus.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: