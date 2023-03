Strafen für Handy am Steuer werden erhöht

In Österreich gilt ein Handyverbot am Steuer. Wenn man dagegen verstößt, muss man bald eine höhere Strafe zahlen. Künftig kostet es nämlich 100 Euro statt 50 Euro. Weigert man sich die Strafe zu zahlen oder wird man mit dem Handy am Steuer in einer Radarfalle fotografiert, kann das bis zu 140 Euro kosten. Bisher waren es 72 Euro.

Teurer wird es auch, wenn man die Gurtenpflicht oder die Sturzhelmpflicht missachtet. Die Strafen dafür werden von 35 Euro auf 50 Euro erhöht.

