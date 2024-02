Steigende Zahl der Arbeitslosigkeit im Jänner

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist weiterhin hoch. Ende Jänner 2024 stieg die Arbeitslosigkeit um 8 Prozent im Vergleich zum Jänner 2023. Insgesamt waren heuer im Jänner 421.207 Menschen ohne Job oder in AMS-Kursen. Die Arbeitslosen-Quote stieg auf 8,1 Prozent.

Besonders stark gestiegen ist die Arbeitslosigkeit in den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark und Salzburg. Den meisten Zuwachs an Arbeitslosen gab es in den Bereichen Gesundheit- und Sozialwesen, Waren-Erzeugung und Beherbergung und Gastronomie.