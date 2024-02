EU einigte sich auf 50 Milliarden Euro Hilfe für die Ukraine

Am Donnerstag haben sich die EU-Regierungschefs in Brüssel zu einem Sondergipfel getroffen. Dabei einigten sie sich auf weitere Hilfs-Zahlungen für die Ukraine in der Höhe von 50 Milliarden Euro. Ungarns Regierungschef Viktor Orban hatte die Hilfs-Zahlungen zunächst blockiert, stimmte jetzt aber doch zu. Vor mittlerweile fast 2 Jahren startete Russland den Krieg gegen die Ukraine. Bei dem EU-Gipfel wird auch über den Krieg im Gaza-Streifen diskutiert.

In Brüssel gab es am Donnerstag auch Bauern-Proteste. Bauern aus Belgien und anderen Ländern waren mit etwa 1.000 Traktoren an den Protesten beteiligt. Die Bauern protestieren etwa gegen steigende Kosten und billige Importe aus anderen Ländern.