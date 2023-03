SPÖ in Kärnten gewann Landtags-Wahl, aber verlor viele Stimmen

Die Landtags-Wahl in Kärnten ist vorbei. Die SPÖ von Landeshauptmann Peter Kaiser hat gewonnen. Sie hat aber nun um 10 Prozent weniger als vor 5 Jahren. 2. Platz ging an die FPÖ. Die ÖVP landete auf dem 3. Platz. Team Kärnten ist die viert-stärkste Partei. Die Parteien Die Grünen und NEOS haben es nicht in den Landtag geschafft.

Die SPÖ kann mit einer oder 2 anderen Parteien die Regierung in Kärnten bilden. Es kann auch sein, dass mehrere Parteien zusammenarbeiten und die SPÖ nicht zur Regierung gehört.