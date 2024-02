Neue Spannungen im Kosovo: Diesmal geht es um die Währung

Tausende ethnische Serben haben am Montag friedlich im Norden des Kosovo gegen die geplante Abschaffung des serbischen Dinar als Zahlungsmittel protestiert. Aufgerufen zu der Kundgebung in Kosovska Mitrovica hatte der Pensionistenverband, unterstützt von politischen Vertretungen der ethnischen Serben.

Bereits seit dem 1. Februar ist im Kosovo eine Anordnung der Zentralbank in Kraft, wonach Barzahlungen nur noch in der dort offiziellen Währung Euro und nicht mehr in Dinar getätigt werden dürfen. Auf Druck der EU und der USA hat die Regierung in Prishtina diese Neuregelung bisher nicht umgesetzt, sondern dafür eine zeitlich nicht näher definierte Übergangsfrist eingeräumt.