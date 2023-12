Slowenien: 56.800 Personen in 11 Monaten an Grenzen aufgegriffen

In Slowenien haben irreguläre Grenzübertritte in den ersten elf Monaten dieses Jahres deutlich zugenommen. Vom 1. Jänner bis 10. Dezember wurden rund 56.800 Personen aufgegriffen, davon kamen 96 Prozent über die Grenze zu Kroatien. Die Zahl der Übertritte über die slowenisch-kroatische Landesgrenze in diesem Zeitraum war mit 54.540 um 91 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2022, als rund 28.580 Übertritte registriert wurden, teilte die slowenische Polizei der APA mit.

Die Zahl der illegalen Einreisen aus Kroatien, das seit Jahresanfang für den Schutz der Schengen-Außengrenze zuständig ist, stieg heuer bis August, als ein Höchststand erreicht wurde. Im Herbst gingen die monatlichen Zahlen laut Polizeiangaben zurück. Im Oktober sank die Zahl der aufgegriffenen Personen auf unter 6.000, in November auf unter 5.000, hieß es. "Dies liegt zwar immer noch über dem Durchschnitt des laufenden Jahres, ist aber niedriger als im Oktober und November des Vorjahres", sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

