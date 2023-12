Skandal in Serbien: Chefin der Medienregulierungsbehörde in Nazi-Uniform

Historikerin: Jetzt sind staatliche Behörden gefragt

Die Empörung über das schnell viral gegangene Foto ist groß. "Alle, die aus exhibitionistischen, politischen oder anderen Gründen Nazi-Symbole tragen, beleben tatsächlich diese Ideen wieder", erklärte die serbische Historikerin Branka Prpa gegenüber Radio Free Europe. Die Hervorhebung der Symbole Nazi-Deutschlands sei "in jeder Hinsicht" inakzeptabel, vor allem aber für Personen wie Olivera Zekić, die ein öffentliches Amt bekleiden. Aus ihrer Sicht seien nun staatliche Behörden, die Zekić in ihrem Amt bestätigt haben, gefragt.

Auch die jüdische Gemeinde in Belgrad verurteilte Zekićs Posting. "Während der öffentliche Medienraum, einschließlich Medien mit landesweiter Verbreitung, eine Explosion des Antisemitismus und die Verbreitung von Hass erlebt, nutzt die REM-Präsidentin die schlimmste Zeit der Menschheitsgeschichte als Material für Unterhaltung und beleidigt gleichzeitig die gesamte jüdische Gemeinschaft in Serbien und der Region, indem sie die größten Gräueltaten, an die sich viele unserer überlebenden Mitglieder noch erinnern, relativiert", heißt es in einer Aussendung der jüdischen Gemeinde.

➤ Welche Interessen Österreich auf dem Westbalkan verfolgt