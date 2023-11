Pulverfass Balkan: Spannungen nun auch zwischen Serbien und Slowenien

Serbiens Präsident Vučić äußerte sich negativ über Đorđević

Der 53-jährige Đorđević, ein Spitzenfunktionär der in Serbien regierenden Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić, war 2016/17 Verteidigungsminister und danach bis 2020 Arbeitsminister. Seit 2021 steht er an der Spitze der staatlichen Post PTT.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Präsident Vučić in der Öffentlichkeit negativ über Đorđević geäußert. Diesem war es nicht gelungen, eine Einigung mit den seit Wochen streikenden Briefträgern zu erzielen. Erst als sich Ministerpräsidentin Ana Brnabić in die Verhandlungen mit den Streikenden eingeschaltete, stellten die Briefträger ihren Streik am Mittwoch ein.