Serbische Nationalmannschaft spendet Siegprämie für kranke Kinder

In der 90. Minute schockierte Aleksandar Mitrović mit seinem Siegtor ganz Portugal und holte für Serbien im direkten Duell die Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar. Mit einem 2:1-Sieg in Lissabon haben die Serben Cristiano Ronaldo und Co. ins Play-off geschickt.

Im Estádio da Luz feierte auch der serbische Präsident Aleksandar Vučić, der vor dem Spiel eine Siegprämie in Höhe von einer Million Euro versprochen hat. Im Flieger nach Lissabon sagte er: "Ich wünsche euch eine gute Reise, besiegt sie dort und macht das Volk glücklich. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, wie sehr wir euren Einsatz, Arbeit und Willen auf dem Feld respektieren".