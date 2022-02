Serbiens Umweltschützer fordern gesetzliches Aus für Lithiumabbau

Vučić lehnt Gespräche ab

Präsident Aleksandar Vučić hat es in den vergangenen Tagen abgelehnt, sich mit Umweltschützern aus der Region Jadar zu treffen, die vor seinem Amtssitz in Belgrad am Donnerstag bereits Zelte aufgestellt haben.

Die Straßenblockaden am Dienstag wurden während der Zeremonie zur Verleihung höchster Staatsorden anlässlich des Feiertags abgehalten.