Tragischer Unfall in Serbien: Familie von Panzer überrollt

Auf der Straße zwischen Kraljevo und Raška in der Stadt Bojanići ereignete sich am Samstagnachmittag ein tödlicher Unfall: Eine fünfköpfige Familie und ihre Nachbarin waren auf dem Weg zum traditionellen Marienfest.

Die fünf Insassen des Fahrzeugs hätten nach Aussage eines Militärtechnik-Experten keine Überlebenschance gehabt, dass die Mutter den Unfall überlebt habe, grenze an ein Wunder.

0,2 Promille

Der 54-jährige Fahrer des Panzers wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft in Kraljevo übergeben. Die Ermittlungen dauern an. Ein Augenzeuge berichtete, dass der PWK völlig zerquetscht wurde. "Die Szene war schrecklich anzusehen, es ist eine echte Tragödie", so der Mann gegenüber serbischen Medien.

Der Fahrer des Panzers hatte 0,2 Promille Alkohol im Blut, weshalb gegen ihn wegen des Verdachts der Gefährdung der Straßenverkehrssicherheit ermittelt wird.