Alkolenker rammte Leitplanken auf A8: Von Polizei gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle in Wels wurde Sonntagabend ein Alkolenker gestoppt - allerdings erst nach einer Verfolgungsfahrt. Die wiederum war auffällig, weil sie langsam durchgeführt wurde.

Einer Streife fiel am Sonntag kurz vor 19 Uhr ein Auto auf, das am Pannenstreifen auf der Gegenfahrbahn abgestellt war. Außerdem gab es an der Leitplanke deutlich sichtbare Schäden.

Während die Polizei auf die Gegenfahrbahn wechselte, machte sich auch der Alkolenker wieder auf den Weg.