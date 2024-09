Unfall: Zwei Tote und eine verletzte Schülerin in der Toskana

Bei dem tragischen Unfall starben nach deutschen Medienberichten zwei junge Frauen der Jahrgänge 2005 und 2006, die aus noch ungeklärter Ursache von einem Auto erfasst wurden. Das Auto raste in eine Gruppe von Fußgängern.

Derzeit sind Schulpsychologen vor Ort, um die Schulleitung zu beraten, welche Unterstützungsmaßnahmen in diesem Fall sinnvoll sind.

Beide waren Schülerinnen einer Maturaklasse . Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Schulministeriums sollen die beiden Frauen die Gesamtschule Duisburg-Mitte besucht haben. Sie befanden sich mit ihrer Klasse auf einer Studienfahrt in der Toskana.

Rote Ampeln überfahren

Beim Unfall wurden insgesamt sieben Menschen verletzt, sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Büregermeister Bürgermeister Marcello Pierucci befindet sich eine Person in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend in der Gemeinde Lido di Camaiore, die Autolenkerin soll zwei rote Ampeln überfahren haben. Das Auto sei mit hoher Geschwindigkeit über eine Kreuzung in der Innenstadt gefahren und habe die beiden deutschen Schülerinnen überfahren.