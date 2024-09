Gleitschirmunfall: Schüler in St. Pölten trauern um beliebten Lehrer

Fassungslosigkeit und tiefe Trauer herrschen zu Schulbeginn in der HTL St. Pölten. Wie die Direktion bekannt gab, war ein Pädagoge, der Elektrotechnik der in der Lernschmiede unterrichtet hatte, in den Sommerferien bei einem Gleitschirmunfall am Breithorn in der Schweiz ums Leben gekommen.