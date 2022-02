Mit einiger Verspätung ist Omikron auch in Serbien angekommen und lässt nun die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern in die Höhe schnellen. Der Staatssekretär im serbischen Gesundheitsministerium, Predrag Sazdanović, bestätigte am Donnerstag im Staatsfernsehen RTS, dass die Neuinfektionszahlen in den vergangenen Tagen "erwartungsgemäß hoch" gewesen seien. Besorgniserregend sei die Tatsache, dass viele Infizierte hospitalisiert werden müssten.

"Die Zahl derer, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, ist enorm. Die Krankenhauskapazitäten sind bis zu 90 Prozent gefüllt. Im Covid-Spital liegen gerade 750 Patienten, das ist fast die volle Auslastung“, erklärte Sazdanović.