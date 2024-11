Weiterer serbischer Minister nach Bahnhof-Einsturz zurückgetreten

Wie der staatliche TV-Sender RTS am Mittwoch berichtete, reichte Handelsminister Tomislav Momirović seine Demission ein. Er war von 2020 bis 2022 als Infrastrukturminister tätig und damit auch für damals durchgeführte Renovierungsarbeiten am Bahnhof in Novi Sad direkt zuständig.

Der aktuelle Infrastrukturminister Goran Vesić war schon zuvor zurückgetreten

Beim Unglück waren 15 Personen ums Leben gekommen, zwei weitere befanden sich aktuell im Spital und schwebten weiterhin in Lebensgefahr. Der Unfall hat zu Protesten in der nordserbischen Stadt und der Hauptstadt Belgrad geführt. Die Belgrader Intellektuellengruppe "ProGlas" rief die Bürger am Mittwoch auf, am Freitag um 11.52 Uhr landesweit für 15 Minuten stehen zu bleiben, um der Opfer zu gedenken.