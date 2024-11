Nach Bahnhofsdacheinsturz in Serbien: Zahl der Toten steigt auf 15

Trotz aller Bemühungen der Ärztinnen und Ärzte des Universitätsklinikums in Novi Sad sei eine Frau, die bei dem Unglück schwer verletzt worden war, gestorben, sagte Vesna Turkulov, die Direktorin des Klinikums, am Sonntag dem staatlichen Fernsehen RTS.

Am 1. November war das Vordach des Hauptbahnhofs von Novi Sad eingestürzt. Die Trümmer hatten Dutzende Menschen unter sich begraben. Nach dem Tod der Frau am Sonntag schweben noch zwei weitere Schwerverletzte in Lebensgefahr.

Wegen der mangelnden Aufklärung kommt es in Novi Sad und in der serbischen Hauptstadt Belgrad immer wieder zu Protesten. Am Sonntag blockierten mehrere Hundert Bürger die Kreuzung vor dem Hauptbahnhof in Novi Sad.