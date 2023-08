"Wenn die Armee in den Kosovo zurückkehrt": Hass-Graffitis in Serbien

In Serbien haben zivilgesellschaftliche Bürgerrechtler und Aktivisten eine vermutlich staatlich geförderte Graffiti-Kampagne zur Popularisierung der Rückkehr der serbischen Armee in den Kosovo verurteilt. Die Kampagne sei ein Ausdruck zunehmender Hassrede in der Gesellschaft, sagte Milena Berić vom Verein Krokodil am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Belgrad. Die Behörden würden aber nicht darauf reagieren.

In den letzten Wochen tauchten in Belgrad und anderen serbischen Städten Graffiti mit dem Schriftzug "Wenn die Armee in den Kosovo zurückkehrt" auf. Vordergründig handelt es um die Verszeile eines Volksliedes über den Kosovo, das früher zu Serbien gehört hatte. Im Kontext der nationalistischen Politik unter Präsident Aleksandar Vučić kann der Text aber auch als unverhohlene Aufforderung verstanden werden, mit der serbischen Armee ins Land einzumarschieren.

